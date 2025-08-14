שר החוץ הטורקי האקאן פידאן נפגש היום (חמישי) בדוחה בירת קטר עם ראש המוסד דדי ברנע השוהה במדינה. כך על פי דיווח בערוץ הסעודי אל-חדת'. בדיווח נטען כי השניים גם שוחחו בעניין המצב בהר הדרוזים בדרום סוריה.

יצויין כי פידאן אכן היה היום בדוחה ונפגש עם אמיר קטר אך לדיווח על הפגישה עם ראש המוסד אין אישור מכל מקור אחר. מזה זמן שטורקיה מנסה גם היא לקחת חלק במאמצי התיווך מול חמאס בנוגע לעזה.

מוקדם יותר דווח בערוץ הסעודי "אל ערביה" כי המתווכות הציעו לישראל הפסקת אש זמנית הומניטרית ל-48 שעות וישראל דחתה אותה והביעה את הסתייגותה.

עם זאת, מקורות ציינו כי נמשך הלחץ מצד המתווכות על ישראל להסכים להפסקת אש הומניטרית. עוד ציינו כי פלגים פלשתיניים נפגשו בקהיר, כולל חמאס, הג'יהאד האסלאמי, והחזית העממית לשחרור פלשתין, כדי לקדם את המשא ומתן.

במקביל, ראש המוסד, דוד ברנע, קיים פגישה בדוחא עם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, כדי לדון באפשרות לחדש את המשא ומתן העקיף בין חמאס לישראל בנוגע לשחרור החטופים בעזה.

מספר מקורות ישראליים חשפו כי ברנע ביקש מהצד הקטארי להודיע לחמאס כי "כיבוש עזה" אינו רק איום, אלא החלטה רצינית. המקורות ציינו גם כי ראש המוסד אישר כי ישראל לא תקבל עוד שום עסקה חלקית ותדבק בשחרור מלא של כל החטופים.