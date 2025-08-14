יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף הערב (חמישי) את טענתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו טען במשטרה כי אין כל פסול בכך שיועצו יותן אוריך קיבל כסף מקטאר, זאת בשל העובדה כי הוא לא מכהן כעובד ציבור. אוריך לא נשאר חייב והגיב: "אתה רוצה לפתוח עכשיו את הפגישות שלך עם קטארים?".

בציוץ ברשת X כתב לפיד: "לא יכול להיות! פשוט לא יכול להיות שנתניהו טען במשטרה שאין פסול בכך שהעוזר הכי קרוב שלו, תוך כדי עבודה אצלו בלשכה, קיבל כסף ממדינה ערבית שתומכת בחמאס. הוא לא כשיר להוביל את מדינת ישראל".

בתגובה כתב אוריך: "אתה רוצה לפתוח עכשיו את הפגישות שלך עם קטארים או שנחכה עם זה לרגע שתבין שיש לך טון חמאה על הראש? עדכן מתי. אתה לא כשיר לנהל ועד בית. תתקדם".

בתגובה לתגובה כתב לפיד: "אוריך, אשמח מאוד. אני נפגשתי עם שר קטארי פעם אחת עם משפחות החטופים. כמובן שזה פורסם בשקיפות מלאה.

עכשיו תורך: כמה כסף קיבלת? על מה? איך אתה מסביר את זה שמדינה מוסלמית תומכת טרור משלמת לך בזמן שאתה עובד עם נתניהו הכי צמוד שאפשר? האם הוא ידע? אם לא, למה לא? למה הדלפת מסמכים סודיים? האם נתניהו אישר לך לעשות את זה?

ואגב, אני ניהלתי את מדינת ישראל ועשיתי את זה הרבה יותר טוב מהבוס שלך ובלשכה שלי אף אחד לא קיבל כסף או שוחד מאף אחד".

המילה האחרונה הייתה של אוריך, שכתב: "היית ראש ממשלה כושל במרמה עם בנט במשך 181 יום. הקמת לראשונה ממשלה בישראל עם האחים המוסלמים. העברת להם על חשבוננו תקציבי עתק. נפגשת עם קטאר עם מי שנפגשת. אני שומר זאת לשלב מאוחר יותר. תמתין בסבלנות".