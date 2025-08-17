"יום העצירה" של משפחות חטופיפ ו'מועצת אוקטובר' יצא הבוקר (ראשון) לדרך ומפגינים החלו לחסום את כביש 1 לירושלים ועשרות צמתים נוספים. בהמשך היום המפגינים צפויים לחסום ולהפגין בכ-400 מוקדים ברחבי הארץ.

העצרת המרכזית של המחאה תתקיים בשעה 20:00 בכיכר החטופים בתל-אביב בהשתתפות משפחות חטופים ומשפחות שכולות.

כמו כן, מחר יקימו משפחות חטופים את מאהל ״נ.צ. 50״ – מאהל משפחות החטופים בנקודה הקרובה ביותר ל־50 החטופים והחטופה בגבול עזה. המשפחות ישנו שם ויכריזו משם על המשך פעולות המאבק להשבת יקיריהן.

לישי מירן לביא, אשתו של עמרי החטוף בעזה, אמרה הבוקר: "אנחנו מבטיחות לעמרי, נמרוד ומתן, לכל החטופים ומשפחותיהם, למשפחות השכולות שהתייצבו לצידנו, להורי החיילים, לכל הציבור שתומך בנו: היום הזה הוא רק ההתחלה. אנחנו שואבות כוחות מהתמיכה של הציבור, ומתכוונת מכאן להסלים ולהגביר את המאבק, עד שכל החטופים יהיו בבית. אין לנו ברירה".

ממטה משפחות החטופים נמסר הבוקר: "כלו כל הקיצים. אטימות הממשלה וערלות ליבם של ראשה ושריה מחייבות אותנו להחריף את המאבק ולעשות הכל על מנת להשיב את אהובינו. הם הולכים ונגמרים לנו, ואם לא נשיב אותם כעת – נאבד אותם לנצח.

"מזה עשרים ושניים חודשים אנחנו זועקים להסכם כולל, אך קריאותינו נופלות על אוזניים ערלות ולב אטום. מאסנו בסיסמאות ומריחות. לחטופים נגמר הזמן. רק העם יחזיר את החטופים הביתה".