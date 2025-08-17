בקואליציה תוקפים בחריפות את 'יום החמאה' וחסימות הכבישים ברחבי הארץ בדרישה מהממשלה להגיע לעסקת חטופים וטוענים כי מדובר בצעד שמשרת את חמאס ופוגע בחטופים.

השר בצלאל סמוטריץ' תקף: "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס, קובר את החטופים במנהרות ומנסה להביא את מדינת ישראל להיכנע לאויביה ולסכן את ביטחונה ועתידה".

לדבריו: "איך שזה נראה כרגע, למרות קמפיין של מיליונים ובילד-אפ מטורף של תקשורת חסרת אחריות ושורת גורמים פוליטיים אינטרסנטיים, הקמפיין ברוך השם לא מתרומם ומקיף מעט מאוד אנשים. מדינת ישראל לא עומדת ולא שובתת ולא עוד כל מיני ססמאות בומבסטיות שמנסים למכור לנו. סך הכל מעט מאוד אנשים שבחרו לפגוע בשגרת יומם של אזרחי ישראל וחוסמים להם את הכביש בדרך לעבודה".

השרה מירי רגב אמרה: "מירי רגב: מלחמה מנצחים מאוחדים. הבוקר ראינו שוב את אותו קומץ שהחליט לפלג ולהפוך הזדהות למען החטופים היקרים שלנו לקמפיין פוליטי.

"הם שורפים כבישים ופוגעים בתשתיות. במקום לאחד ולחזק את עם ישראל והחטופים הם מחזקים את חמאס".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "השביתה שנכשלה היום, מבית היוצר של קפלן, היא המשך לשביתות ולעידוד הסרבנות לפני ה-7 באוקטובר. אלו אותם אנשים שהחלישו אז את ישראל, ומנסים לעשות זאת שוב היום.

"השביתה הזו מחזקת את החמאס ומרחיקה את החזרת החטופים. כמובן הם יאשימו אח״כ את ממשלת ישראל. ככה נראה סיבוב פוליטי ציני על גב החטופים".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, תקף: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך. יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס. היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם".

ממטה משפחות החטופים נמסר: "במקום להשתלח בחטופים ומשפחותיהם, תעשו את הדבר הנכון, את מה שהעם רוצה: הניחו לפוליטיקה, הצטרפו אל המשפחות בכיכר החטופים.

"אתם יכולים להמשיך להתחבא מאחורי ספינים וחישובים פוליטיים, אבל לא תוכלו להתחמק מאחריות. היום הזה ייחקק בזיכרון הלאומי של ישראל – מי בחר לעמוד עם המשפחות, ומי הפנה להן גב. נגמרו התירוצים. החזירו את כולם הביתה עכשיו, או שתיזכרו לדיראון עולם".