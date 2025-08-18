אחרי הכישלון של יום המחאה שנערך מוקדם יותר השבוע, במטה משפחות החטופים הכריזו על המשך החרפת המאבק, והודיעו כי גם ביום ראשון הקרוב הם יערכו יום מאבק ארצי, בנוסף לפעולות נוספות שיתקיימו השבוע ועליהן יודיעו בקרוב.

לדבריהם: "אירועי ״ישראל עוצרת״ אמש ברחבי הארץ הוכיחו באופן ברור ובקול חזק את מה שרוב העם רוצה: עם ישראל תומך בהחזרת החטופים וסיום המלחמה!".

במקביל פנו במטה במכתב פתוח לנשיא טראמפ: "כבר למעלה מ־680 ימים, 50 מבני משפחותינו מוחזקים בשבי בידי מחבלים בפינות האפלות ביותר של עזה. כמשפחות החיות את הסיוט הבלתי נתפס הזה, אנו פונים אליך, המנהיג שהוכיח שוב ושוב שהשבתם הביתה של בני אדם חפים מפשע איננה רק מדיניות, אלא חובה מקודשת. אנו זקוקים לך כדי לסיים את המלחמה הזו ולהחזיר את החטופים הביתה".

במטה הוסיפו וזעקו: "אנו זקוקים ל“עסקת כל העסקאות” – עסקה שתפסיק את הלחימה ותשיב את כל 50 החטופים שלנו לפני שיהיה מאוחר מדי".

בהמשך נכתב: "כבוד הנשיא, העניין אינו סובל דיחוי. אנו מתקרבים לציון דרך טראגי – שנה מאז שנרצחו באכזריות שישה חטופים בידי המחבלים כאשר כוחות צה"ל התקרבו למיקום החזקתם. התזכורת המזעזעת הזו ממחישה לנו שיקרינו נמצאים בכל רגע נתון בסכנה קיומית, כפסע אחד מהוצאה להורג בכל פעולה צבאית".

בסיום המכתב נאמר: "אנו מפצירים בך להשתמש בכישורי התיווך וההשפעה יוצאי הדופן שלך כדי לקדם הסכם מקיף שישיב את כל חמישים יקירינו הביתה. איננו יכולים להשאיר אף אחד מאחור".