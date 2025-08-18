כיכר השבת
רה"מ נתניהו: "חמאס נמצא בלחץ אטומי, נשלים את משימותינו"

ברקע הדיווחים לעסקת חטופים, רה"מ נתניהו בהתבטאות ראשונה: "שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. החמאס נמצא בלחץ אטומי" (מדיני)

דברי רה"מ נתניהו (צילום: לע"מ)

ראש הממשלה, , התייחס הערב (שני) לדיווחים בתקשורת הערבית כי חמאס השיב תשובה חיובית להצעה החדשה לעסקת חטופים והפסקת אש ואמר: "שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו. החמאס נמצא בלחץ אטומי".

״ביקרתי היום באוגדת עזה", הוסיף רה"מ: "נפגשתי שם עם סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. אני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, שלושה דברים: ראשית, הבעתי בשמכם, בשם ממשלת ישראל ובשמי, הערכה עצומה להישגים הכבירים של צה"ל במלחמת התקומה, מלחמת שבע החזיתות.

"שנית, התרשמתי מרוח הקרב והנחישות להשלים את הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו. שלישית, שוחחתי עם שר הביטחון והרמטכ"ל על התוכניות שלנו לגבי העיר עזה והשלמת משימותינו".

נתניהו הוסיף: "ואני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - החמאס נמצא בלחץ אטומי".

