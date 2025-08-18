גם בשעות אלו, נמשכים המגעים הקדחתניים במו"מ העקיף המתנהל בין ישראל לחמאס באמצעות המתווכות. לפני זמן קצר הערב (שני) חשף העיתונאי ברק רביד בחדשות 12 בשם מקור דיפלומטי המעורה בפרטים, כי תגובת חמאס להצעה הישראלית הנשענת על מתווה וויטקופף מצמצמת את הפערים בין הצדים באופן משמעותי.

כחלק מהפרסום ב'חדשות 12', חשף אותו מקור כי בשעות האחרונות התקיימו שיחות בין השר רון דרמר לבין שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף, כשבאותן שיחות השתתפו גם המתווכות - מצרים וקטאר.

המקור ציין כי תגובת חמאס שהועברה לישראל מצמצמת באופן משמעותי את הפערים בין הצדדים. לפי התגובה, ארגון הטרור מוכן ל-60 ימי הפסקת אש, לשחרור 10 חטופים חיים ולהחזרת 18 חללים.

בכיר חמאס טאהר א-נונו התייחס להצעה: "הסכמנו לפשרה באמצע הדרך מתוך אחריות לאומית, וכעת אנו ממתינים לתגובה הישראלית" לדבריו: "לא מדובר בעיסקה חלקית גרידא, אלא עיסקה שמובילה להסכם סופי, ואנו מקווים שהמלחמה תסתיים וש-60 היום של הפסקת האש הזמנית יהפכו להפסקה קבועה, כפי שתמיד הצהרנו מאז תחילת המלחמה".

הבכיר הוסיף כי "בניגוד לבעבר הסכמנו להצעה ללא הערות כי ההסכם ענה על דרישותינו. לפני שבוע הגענו לקהיר בהזמנה מצרית, ואתמול הוגשה לנו הצעה סבירה, והסכמנו לה לאחר התייעצויות עם הפלגים ובתוך חמאס.". לגבי סוגיית "יום שאחרי" וסוגיית פירוק חמאס מנשקו, התחמק א-נונו מתשובה ישירה והסתפק וטען: "לא נפקיר את עזה להיות קרבן או בת ערובה לכל מי שזומם לפגוע בה".

מקורות מצריים טענו כי "המצב הביטחוני אינו מאפשר שיחרור של כל החטופים הישראליים החיים בפעימה אחת".

גם בנושא מספר המחבלים שישוחררו במסגרת העסקה נרשמה התגמשות הצדדים. כך למשל, חמאס, שדרש את שחרורם של 20 מחבלים בתמורה לשחרור 10 חטופים, חוזר בו וכעת הדרישה של ארגון הטרור היא 150 מחבלים תמורת עשרה חטופים חיים.

גם בנקודת המחלוקת שנוצרה סביב מסגורם של כוחות הביטחון באזור החיץ - נרשמה התגמשות מסויימת של חמאס שכעת מסתפק בשטח של 800 - 1000 מטרים. בנקודה הזו יש לציין, הדרישה הישראלית היא על אזור חיץ בקוטר 1.2 ק"מ.