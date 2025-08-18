גם בשעות אלו, נמשכים המגעים הקדחתניים במו"מ העקיף המתנהל בין ישראל לחמאס באמצעות המתווכות. לפני זמן קצר הערב (שני) חשף העיתונאי ברק רביד בחדשות 12 בשם מקור דיפלומטי המעורה בפרטים, כי תגובת חמאס להצעה הישראלית הנשענת על מתווה וויטקופף מצמצמת את הפערים בין הצדים באופן משמעותי.
כחלק מהפרסום ב'חדשות 12', חשף אותו מקור כי בשעות האחרונות התקיימו שיחות בין השר רון דרמר לבין שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף, כשבאותן שיחות השתתפו גם המתווכות - מצרים וקטאר.
המקור ציין כי תגובת חמאס שהועברה לישראל מצמצמת באופן משמעותי את הפערים בין הצדדים. לפי התגובה, ארגון הטרור מוכן ל-60 ימי הפסקת אש, לשחרור 10 חטופים חיים ולהחזרת 18 חללים.
בכיר חמאס טאהר א-נונו התייחס להצעה: "הסכמנו לפשרה באמצע הדרך מתוך אחריות לאומית, וכעת אנו ממתינים לתגובה הישראלית" לדבריו: "לא מדובר בעיסקה חלקית גרידא, אלא עיסקה שמובילה להסכם סופי, ואנו מקווים שהמלחמה תסתיים וש-60 היום של הפסקת האש הזמנית יהפכו להפסקה קבועה, כפי שתמיד הצהרנו מאז תחילת המלחמה".
הבכיר הוסיף כי "בניגוד לבעבר הסכמנו להצעה ללא הערות כי ההסכם ענה על דרישותינו. לפני שבוע הגענו לקהיר בהזמנה מצרית, ואתמול הוגשה לנו הצעה סבירה, והסכמנו לה לאחר התייעצויות עם הפלגים ובתוך חמאס.". לגבי סוגיית "יום שאחרי" וסוגיית פירוק חמאס מנשקו, התחמק א-נונו מתשובה ישירה והסתפק וטען: "לא נפקיר את עזה להיות קרבן או בת ערובה לכל מי שזומם לפגוע בה".
מקורות מצריים טענו כי "המצב הביטחוני אינו מאפשר שיחרור של כל החטופים הישראליים החיים בפעימה אחת".
גם בנושא מספר המחבלים שישוחררו במסגרת העסקה נרשמה התגמשות הצדדים. כך למשל, חמאס, שדרש את שחרורם של 20 מחבלים בתמורה לשחרור 10 חטופים, חוזר בו וכעת הדרישה של ארגון הטרור היא 150 מחבלים תמורת עשרה חטופים חיים.
גם בנקודת המחלוקת שנוצרה סביב מסגורם של כוחות הביטחון באזור החיץ - נרשמה התגמשות מסויימת של חמאס שכעת מסתפק בשטח של 800 - 1000 מטרים. בנקודה הזו יש לציין, הדרישה הישראלית היא על אזור חיץ בקוטר 1.2 ק"מ.
מוקדם יותר היום, דיווחו בתקשורת הערבית כי ארגון הטרור חמאס הסכים להצעה המתוקנת שהונחה על שולחן המתווכות, מצרים וקטאר, במסגרת הניסיונות לקדם עסקה שתוביל לשחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה.
מקור פלסטיני חשף פרטים מהמשא ומתן בשיחה עם ערוץ 'אל-מיאדין', לדבריו העסקה כוללת שחרור 10 חטופים חיים, נסיגת צה"ל מרוב הרצועה ושחרור מאות מחבלים. בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים, אמר הערב: "הסכמנו להצעה של המתווכות".
עקרונות העסקה
• כוחות צה"ל ייסוגו בצפון ומזרח הרצועה עד 1000 מטרים, למעט שג׳אעיה ובית לאהיא.
• עשרה חטופים חיים ישוחררו בתמורה ל-140 מחבלים פלסטיניים שמרצים מאסר עולם, ועוד 60 מחבלים שנידונו ליותר מ-15 שנים.
• במסגרת העסקה, ישוחררו כל האסירים הקטינים והאסירות.
• בתמורה לכל חלל חטוף שגופותו תושב ארצה, יועברו 10 גופות של מחבלים.
• סיוע הומניטרי הכולל דלק, מים, חשמל, שיקום בתי חולים וציוד לפינוי הריסות.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ברקע הדיווחים: "אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - החמאס נמצא בלחץ אטומי".
כזכור, מוקדם יותר היום התבטא שר הביטחון ישראל כץ וטען כי ההתקדמות במגעים היא תוצאה ישירה של הלחץ הישראלי ברצועה ובפרט - האיום הישיר בכיבוש העיר עזה. העיר עזה, הממוקמת בחלקה הצפוני יחסית של הרצועה, היא המעוז האחרון בו צה"ל נמנע מפעילות מאסיבית בשל התגבשות מידע מודיעיני המצביע על היתכנות של החזקת חטופים בידי מחבלים באזורים מסויימים - כך גם במחנות המרכז כמו נוסאיירת ועוד.
