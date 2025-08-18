מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שלח לקציני צה"ל בעבר ובהווה, שאלון רחב בנוגע לאירועי השביעי לעשירי, וביקש מהם לענות אליו בהרחבה, כך על פי הדיווח בחדשות 13.

בנוסף דווח, כי אנגלמן איים על הקצינים כי אם לא ישתפו פעולה בכל הקשור לחקירת הטבח, הוא יפעיל נגדם את סמכותו אשר קנויה לו בחוק, ויחייב אותם להגיע לחקירה בדרכים אחרות.

במקביל, הערב (שני) דיווח העיתונאי עמיאל ירחי, כי מבקר המדינה ביקש לאחרונה להיפגש עם ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה מי שהיה שותף למחדל הקשה בטבח השביעי לעשירי, אך הוא התחמק מפגישה עם המבקר.

גורמים במשרד המבקר טענו כי פנו לחליוה מספר פעמים כדי להיפגש, אזה זה לא יצא לפעול, בכיר במשרד תקף את ראש אמ"ן לשעבר, כמו שהוא מוצא זמן לראינות בתקשורת, ככה הוא צריך למצוא זמן - לבוא לחקירה על כשלים שלו.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון לשעבר יואב גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר, ראש השב"כ המכהן ש׳, וקצינים בכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי השבעה באוקטובר.

הנושאים הנבדקים כוללים בין היתר את התנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני, הלוחמה הכלכלית בטרור, הגנת הגבול ברצועת עזה, מהלך האירועים ביום הטבח ותהליכי עבודת המודיעין.

אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר".

בהודעתו כתב המבקר כי "הפניות נעשו לאחר שצוותי הביקורת תחקרו גורמים רבים במערכת המדינית ובמערכת הביטחונית ועיינו באלפי מסמכים. אל הפניות צורפו שאלות כהכנה לפגישות, שעליהן מבקר המדינה מצפה לקבל תשובות מפורטות. נוכח הרגישות הביטחונית של הנושאים שבביקורת, השאלות הוגדרו ברמת סיווג 'סודי ביותר'".