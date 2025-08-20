באופן חריג סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי שר החוץ של סוריה חסן א-שיבאני נפגש עם משלחת ישראלית בצרפת. על פי הדיווח, "הדיונים התמקדו בהפחתת ההסלמה ואי-התערבות בעניינים הפנימיים של סוריה, בהגעה להבנות שתומכות ביציבות האזור, בפיקוח על הפסקת האש במחוז א-סווידאא' ובחידוש הסכם הפרדת הכוחות מ-1974".
עוד נמסר כי השיחות מתנהלות בתיווך אמריקני, במסגרת המאמצים הדיפלומטיים שנועדו "לחזק את הביטחון והיציבות בסוריה ולשמור על אחדותה ושלמותה הטריטוריאלית".
מדובר בפגישתו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני שנערכה אמש בפריז, בהשתתפות שליח ארה"ב לסוריה ולבנון והשגריר האמריקני בטורקיה תומאס ברק, שלראשונה מקבל גושפנקא רשמית.
על פי הדיווח ב-ynet, לפגישה המשולשת קדמה פגישת הכנה בירדן. באותה פגישה שנערכה בשבוע שעבר השתתפו א-שיבאני וברק עם שר החוץ הירדני איימן א-ספדי, והיא התקיימה אחרי שעמאן דחתה פנייה ישראלית להעביר מזון, תרופות וציוד רפואי לדרוזים במחוז א-סווידא שבדרום סוריה.
הפגישה המשולשת של הבכירים מישראל, סוריה וארה"ב התקיימה בפעם השנייה בתוך שלושה שבועות, וזאת כדי לבחון אפשרות ליצור "מעבר אנושי" מגבול ישראל בצפון אל עבר מעוז הדרוזים בא-סווידא, שיאפשר העברה של סיוע הומניטרי.
מנגד, הממשל הסורי העביר מסר לישראל לישראל הועבר מסר על היערכות של ארגוני טרור בדרום סוריה לנצל את "המעבר האנושי" בין רמת הגולן לא-סווידא לטובת הברחת נשק וחומרי חבלה.
