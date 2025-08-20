שר החוץ הסורי ( צילום: תקשורת ערבית )

באופן חריג סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי שר החוץ של סוריה חסן א-שיבאני נפגש עם משלחת ישראלית בצרפת. על פי הדיווח, "הדיונים התמקדו בהפחתת ההסלמה ואי-התערבות בעניינים הפנימיים של סוריה, בהגעה להבנות שתומכות ביציבות האזור, בפיקוח על הפסקת האש במחוז א-סווידאא' ובחידוש הסכם הפרדת הכוחות מ-1974".