"כבר לא תיראה אותו דבר" | שר הביטחון אישר את תוכנית כיבוש העיר עזה

שר הביטחון כ"ץ אישר את תוכניצ כיבוש העיר עזה | בתום דיון עם הרמטכ"ל אמר: "עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר" (מדיני)

שר הביטחון בדיון עם הרמטכ"ל, אמש (צילום: משרד הביטחון)

שר הביטחון[ ישראל כ"ץ, אישר אתמול (שלישי)את תוכנית צה"ללכיבוש העיר , שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל.

כ"ץ שיבח את "התוכנית ואת היערכות צה"ל לביצוע החלטת הקבינט להשתלטות על ויצירת התנאים לסיום המלחמה, תוך שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו והגליית בכיריו, פירוז עזה, אבטחת מרחב האבטחה להגנה על היישובים ושימור חופש הפעולה הביטחוני לצה"ל בעזה - והוסיף שעם השלמת המבצע עזה תשנה את פניה ולא תיראה עוד כפי שהייתה בעבר".

שם המבצע יהיה "מרכבות גדעון ב׳", כהמשך למבצע ״מרכבות גדעון" שהביא להשתלטות של צה״ל על 75% משטחי עזה, תוך סיכול מחבלי החמאס והרס תשתיות הטרור בתת ובעל קרקע במרחבים שטוהרו.

יצוין כי במסגרת המבצע ישלחו צווי המילואים הנדרשים לביצוע המתקפה. בנוסף לכך, אושרה ההיערכות ההומניטרית הנדרשת לקליטת התושבים שעתידים להתפנות מהעיר עזה דרומה עם תחילת המתקפה על העיר - כדי לבודד את מחבלי החמאס עד לחיסולם.

