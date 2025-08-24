יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, שהציע אמש לראש הממשלה בנימין נתניהו "עסקת חבילה קצובה בזמן", לפיה מפלגות מהאופוזיציה יצטרפו לממשלה כדי לאפשר את אישור עסקת החטופים ולקדם מתווה גיוס חדש לכלל האזרחים, חוטף הערב (ראשון) ביקורת משותפו עד לאחרונה, גדי אייזנקוט.

בתיעוד שפורסם בחדשות 12 אומר איזנקוט הערב בכנס סגור כי יוזמתו של גנץ לצירוף מפלגות אופוזיציה לממשלה לשם קידום עסקת חטופים אינה נדרשת.

"מדברים על עסקת החטופים – חלקית או כוללת? למי שבקיא לא מעט עד לפני חודשיים וליווה את כל העסקאות בשנה ותשעה חודשים האחרונים – אני אומר באופן חד וחלק: לא נדרש שום שינוי פוליטי, לא נדרשת שום הצטרפות", אמר אייזנקוט.

"מדובר בהחלטה של אדם אחד שצריך לקבל החלטה לא פשוטה אבל מתחייבת. אפשר את העסקה הכוללת לעשות בשני שלבים – לא רק אפשר אלא חייב – כדי להחזיר את החטופים מוקדם ככל האפשר".

בתגובה כתב גנץ בחשבון ה-X שלו: "גדי חברי, את האמת אתה יודע – אם אתה ואני לא היינו נכנסים לממשלה ב-11/10, 116 נשים וילדים לא היו חוזרים הביתה".

גנץ המשיך: "נכון, צריך אדם אחד שיקבל החלטה. אבל כשהוא לא מקבל אותה, צריך לנסות כל דרך להביא אותו לשם. אין לנו לגיטימציה להפקיר אותם. אפשר להגיד על הכול לא, אבל התפקיד של הנהגה הוא גם להגיד מה כן. כשאמרנו “ישראל לפני הכול” – לזה התכוונו".

כזכור, במסיבת עיתונאים אמש פנה גנץ לראש הממשלה ולראשי האופוזיציה: "אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן – הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

הוא הציג את מטרות הממשלה: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

"אני יודע, תכף יתחילו מפעלי הרעל לעבוד", הוא העריך. "יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר - נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".