ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר הלילה (רביעי) לראשונה כי הוא מכיר ברצח העם הארמני. ההצהרה נאמרה בריאיון לפודקאסט אמריקני של פטריק בט-דיוויד, ולא בהצהרה רשמית מצד נתניהו. "אוקיי. בדיוק עשיתי את זה", אמר נתניהו - אחרי שנשאל על ידי המראיין מדוע מדינת ישראל לא הכירה ברצח העם עד היום.

המראיין שאל את נתניהו: "אתה יודע, השואה הוכרה על ידי 193 מדינות. בחלק מהמדינות אם תכחיש את השואה - אתה כנראה תלך לכלא. אבל אם יש מדינה שהייתי מצפה שתהיה ברשימה של המדינות שמכירות ברצח העם הארמני, האשורי והיווני - זו ישראל. למה לא הכרתם ברצח הזה שהטורקים ביצעו?".

נתניהו השיב לו כי ישראל הכירה בכך. "לדעתי הכנסת אף העבירה החלטה בנושא", אמר. למראיין זה לא הספיק, והוא דחק בו להכיר בכך בעצמו, באופן מפורש. "ובכן, עשיתי זאת בזה הרגע", הפטיר נתניהו כבדרך אגב.

רצח העם הארמני, המכונה גם שואת הארמנים, היה רצח עם מכוון ושיטתי שביצעה האימפריה העות'מאנית במהלך מלחמת העולם הראשונה באוכלוסייה הארמנית שבשטחה. הרפובליקה הטורקית, יורשת האימפריה העות'מאנית, מתנגדת לשימוש במונח "רצח עם" לתיאור האירועים באותה תקופה, ואינה מכירה באחריות כלשהי של הממשל הטורקי או העות'מאני לאירועים אלה.

בשנים האחרונות גוברות הקריאות בעולם להכרה בינלאומית ברצח העם הארמני ולהכרה של ממשלת טורקיה בהתרחשותו. עד כה הכריזו מעל 30 מדינות באופן רשמי על הכרתן באירועי תקופה זו כרצח עם, וכמותן מאמצים דעה זו רוב החוקרים וההיסטוריונים.

מדינת ישראל עד כה הכירה חלקית ברצח העם הארמני, זאת לאחר שנים של מאבק בין גורמים שונים בשלטונות. היא נהגה לאורך השנים להתייחס לגורל הארמנים במלחמת העולם הראשונה במונח "הטראומה הארמנית".

האמירה של נתניהו מגיעה על רקע השפל ביחסים בין ישראל לטורקיה בעקבות המלחמה מול חמאס בעזה. במהלך חודשי המלחמה נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן אף השמיע איום חריג בפלישה צבאית לישראל. טורקיה הודיעה כי היא עוצרת את כל קשרי המסחר שלה עם ישראל. הנשיא הטורקי אף השווה את ישראל לנאצים, ואת רה"מ לצורר הגרמני: "נתניהו הגיע לרמות שהיו גורמות להיטלר לקנא".