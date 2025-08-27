מריחים בחירות: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פנו היום (רביעי) לראש האופוזציה יאיר לפיד וביקשו ממנו לתאם בהקדם פגישה של ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות, כולל נפתלי בנט וגדי איזנקוט, במטרה לגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה.

במכתבו כותב ליברמן: "בעת הזו, מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים המאיימים על יסודותיה של החברה הישראלית" לדבריו: "חוסנה הלאומי של המדינה, על כל רבדיו, מצריך הנהגה אחראית, שקולה ומאוחדת, שתדע להציע חלופה ערכית ומעשית לשלטון הנוכחי שמוביל את מדינת ישראל לאבדון והביא עליה את אסון השבעה באוקטובר".

ליברמן הדגיש כי "בעקבות האמור, אני סבור כי עלינו לפעול יחד ולגבש בסיס משותף לפעולה. קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, תוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית".

לסיום כתב ליברמן: "אני מאמין כי דווקא בתקופה זו, מוטלת עלינו החובה לגלות אחריות לאומית ולפעול יחד, למען חיזוק אמון הציבור ולמען עתיד טוב יותר למדינה כולה".

יו״ר הדמוקרטים, יאיר גולן הגיב לקריאתו של יו"ר ישראל ביתנו וכתב: ״אני מצטרף לקריאה של ליברמן. נכון לגבש במיידי את הקואליציה העתידית שחייבת להציל את ביטחון ישראל".