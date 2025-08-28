ראש הממשלה נתניהו הצטרף לגינויים נגד עיתון השמאל הקיצוני 'הארץ', שכינה את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בכינוי "אוֹבֶּרקומנדנט, אלוף הדם, פושע מלחמה".

ראש הממשלה התייחס להאשמותיו של הכתב גדעון לוי ואמר כי מדובר בעלילות דם אנטישמיות. "עיתון ״הארץ״ לא מאפשר את חופש הביטוי - הוא מאפשר הסתה בלי הפסקה", כתב נתניהו.

"ראש הממשלה נתניהו דוחה בתוקף את ההאשמות הבזויות כנגד מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט ונגד המתיישבים ביהודה ושומרון. מדובר בעלילות דם אנטישמיות המאפיינות את שונאינו בעולם", תקף ראש הממשלה.

נתניהו חיזק את ידיו של בלוט: "ראש הממשלה מגבה ומחזק את האלוף בלוט ולוחמי צה״ל שפועלים יום יום כדי למגר את הטרור ביו״ש. הם עושים זאת בנחישות וגם במוסריות בלתי מתפשרת, וכולנו מצדיעים להם".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את העיתון: "אני דוחה בשאט נפש את ההתקפות הבזויות של עיתון הארץ על אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על רקע פעילותו ופעילות צה"ל נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון.

אני מגבה באופן מלא את האלוף אבי בלוט ואת כל מפקדי וחיילי צה"ל ביו"ש, שפועלים באופן נחרץ להגן על המתיישבים היהודים ועל ביטחון מדינת ישראל בהתאם למדיניות הממשלה - פעילות שהביאה לירידה של כ-80% בפיגועי הטרור ביהודה ושומרון והצילה חיים רבים.

הניסיון של עיתון הארץ להכפיש אותו ואת צה״ל הוא הפצת עלילת דם בזויה, הסתה אנטישמית של ממש, שמשרתת את תעמולת אויבינו ומחלישה את המאבק בטרור.

צה"ל הוא חומת המגן של העם היהודי, ולא ניתן לשום גורם עוין מבית או מחוץ לערער על הלגיטימיות שלו או על צדקת דרכנו."

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לדברים:

"אני מגבה באופן מלא את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ומגנה בכל תוקף את ההשתלחות השקרית והאנטישמית של עיתון הארץ בו ובפעולותיו לביצור הביטחון וחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.

אני קורא לרמטכ"ל לא להסתפק בדיבורים ולפעול במעשים - להוציא מצה"ל את עיתון הארץ ולהפסיק לממן מנויים לעיתון שמוציא בשקרים דיבתם של ישראל ושל צה"ל רעה בעולם.

עיתון שהפך כבר מזמן לסוכן BDS מרכזי ושותף בקמפיין נגד ישראל וזכותה להגנה עצמית נגד אויביה."