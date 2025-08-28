איך תראה המפה הפוליטית לו תתמודד בבחירות מפלגה בראשותה יעמוד ראש המוסד לשעבר יוסי כהן? זו השאלה שבדקו בסקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) במהדורת הערוץ.

מהסקר עולה, כי במקרה כזה תקבל המפלגה חמישה מנדטים, כאשר 4 מנדטים נלקחים מגוש הימין ומנדט אחד נלקח מבנט. מפלגתו של סמוטריץ', במקרה של ריצת כהן במפלגה נפרדת, איננה עוברת את אחוז החסימה לפי הסקר.

בתמונת הגושים, במקרה כזה עדיין יש פער. גוש נתניהו יעמוד על 46 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו על 59 מנדטים, המפלגות הערביות עם 10 מנדטים ומפלגתו של כהן, שטרם ברור באיזה גוש ממוצבת, כאמור עם 5 מנדטים.

עוד עולה מהסקר, כי במקרה ובו כהן לא מתמודד סמוטריץ עובר את אחוז החסימה- מה שמציב את גוש נתניהו על 50 מנדטים, ואת גוש מתנגדי נתניהו על 60 מנדטים.

יצויין כי בסקר מפלגתו של גנץ עדיין לא עוברת את החוז החסימה וזוכה ל-2.6% מהקולות. נראה כי מסיבת העיתונאים שקיים השבוע לא שיפרה את מצבו במיוחד.

לאחרונה הודיע יוסי כהן לפודקאסט של יסמין לוקץ' כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, כהן אף התייחס למסריו, ולעמדת משפחתו בנוגע לכניסה לחיים הפוליטיים. על המסרים שלו בבחירות הקרובות אמר כהן כי "המוצר שאני מנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה, מדבר על מנהיגות לאומית שבעיקרה אחדות וביטחון".

יסמין לוקץ' שאלה אותו אז "כשיש תאריך לבחירות אתה רץ?" והוא השיב: "אני אחשוב אז אם יש מקום לרוץ". כהן אף הוסיף וטען כי לאחר התייעצות עם בני משפחתו הוא קיבל את ברכת הדרך לכניסה לחיים הפוליטיים ו"כשיוכרז על בחירות - אחליט אם אני רץ".