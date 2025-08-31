הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס הערב (ראשון) בירושלים וידון בהמשך הלחימה ברצועת עזה לקראת כיבוש העיר עזה ובסוגיית שחרור החטופים.

אלא שגורמים בקבינט הודיעו כי הישיבה לא תעסוק בעסקה חלקית שאותה חמאס מבקש לקדם בימים אלו ואף אישר את הצעת המתווכות בחודש האחרון.

במטה משפחות החטופים הגיבו ל'גורם המדיני' שתדרך כי הישיבה לא תעסוק בעסקה חלקית ואמרו: "עם ישראל קיבל הוכחה נוספת לכך שפניה של ממשלת נתניהו למלחמת נצח והקרבת החטופים, בניגוד מוחלט לרצון העם, אף על פי שקיימת אופציה ממשית על השולחן של החזרת החטופים ומניעת עוד ׳הותר לפרסום'".

במטה המשפחות הודיעו כי יפגינו הערב מול כינוס הקבינט: "מטה משפחות החטופים קורא לעם ישראל לצאת בהמוניו לרחובות ולכיכר הג׳וינט בירושלים ולדרוש שהקבינט יתכנס במיידי לדון במתווה הקיים ובהסכם להשבת כולם וסיום המלחמה".

מנגד, חבר הקבינט והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, טען הלילה כי רק לחץ צבאי ישחרר את החטופים.

לדבריו: "צה״ל ושב״כ הוכיחו שוב כי בנחישות ובגבורה אפשר להגיע לכל מקום - גם אל לב עזה. המלאכה רחוקה מלהסתיים. יש לנו חובה מוסרית ולאומית כלפי עידן שתיוי הי״ד, כלפי יתר החללים וכלפי החטופים החיים - להחזיר את כולם.

"רק באמצעות לחץ צבאי בלתי מתפשר, יד חזקה והכרעה ברורה מול חמאס נצליח, בעזרת ה׳, להשיב את בנינו ובנותינו הביתה. זו חובתנו לעם ישראל, לזכרם של הקדושים, ולעתיד ילדינו בארץ הזאת".