שרי הממשלה והקבינט המדיני ביטחוני קיבלו הבוקר (ראשון) הודעה לפיה הממשלה והקבינט ייתכנסו באתר מוגן וחסוי לאחר החיסולים הדרמטיים בתימן ובצל האיומים של החות'ים.

בתוך כך, מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, איים הלילה (בין שבת לראשון) בריאיון לאל-מיאדין: "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".

כזכור, הלילה הודיע דובר צה"ל כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו ביום חמישי, בהכוונת אגף המודיעין תשתית בה שהו עשרות בכירים של שלטון הטרור החות׳י.

עם הבכירים הצבאיים ששהו בכינוס שהותקף, נכח ראש הממשלה החות׳י, אחמד אלרהוי אשר חוסל במסגרת התקיפה, לצד בכירים נוספים בממשלת הטרור החות'ית.

במערכת הביטחון הוסיפו כי בתשתית שהו בכירים האחראיים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות׳י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים.

מדובר צה"ל נמסר: "התקיפה התאפשרה בעקבות ניצול הזדמנות מודיעינית וסגירת מעגל מבצעית מהירה, שהתרחשה בתוך שעות ספורות. הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים.

"צה״ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל, כפי שפועל וימשיך לפעול ברצועת עזה וביתר הזירות".