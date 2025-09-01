כיכר השבת
שוב עימות

היועמ"שית לבן גביר: מסמך המדיניות שגיבשת על ההפגנות - נעדר תוקף

היועצת המשפטית לממשלה התייחסה הבוקר למסמך ההנחיות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | במכתב ששלחה אל בן גביר קבעה כי המסמך "נעדר תוקף" | היא הוסיפה כי "כבר בשלב זה ניתן לציין, כי המסמך שגובש לא תואם את העקרונות שגובשו ביחס לממשק שבין השר לביטחון לאומי והמשטרה" (פוליטי)

היועמ"שית והשר בן גביר (צילום: מרים אלסטר / יונתן סינדל פלאש 90)

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פרסמה הבוקר (שני) את תגובתה למסמך מדיניות חדש שהפיץ ובו דרש מהמשטרה שלא לאפשר חסימות צירים וכבישים חיוניים, ולדבריה "מסמך המדיניות – נעדר תוקף".

לדברי היועמ"שית, "כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא".

בהרב-מיארה הדגישה: "נבקש להבהיר כי פרסום מסמך המדיניות בנוסחו הנוכחי, ללא קיום הליך היוועצות תקין עם מפכ"ל המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר כפי שנכתב במסמך עצמו וכפי שנמסר גם לבית המשפט העליון - מחייב אותך ממועד גיבושו. פרסום המסמך יהווה גם חריגה מסמכויותיו של השר לביטחון לאומי כלפי משטרת ישראל.

כזכור, במסמך המדיניות שהפיץ בן גביר בשבוע שעבר, ביקש להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות בכל הקשור לחסימות כבישים. כעת שלחה בהרב-מיארה את תשובה ופסלה את מסמך המדיניות שפרסם, בטענה שהוא "נעדר תוקף".

במכתבה מונה בהרב מיארה את הסיבות לפסילת המסמך של בן גביר: ראשית, הסדרת פעולת המשטרה בהפגנות היא בסמכות המפכ"ל והמשטרה, ולא של השר לביטחון לאומי.

לצד זאת, יצירת מנגנון מדיניות חדש מחוץ למסגרת הקיימת תפגע במבנה המשטרי ובאחריות הממשלה והמפכ"ל. בנוסף, קיומו של מסמך נוסף לצד הסדרים החוקיים עלול ליצור בלבול, כפילות והנחיות סותרות לשוטרים בשטח.

בהרב-מיארה הדגישה שאין לפרסם או ליישם את מסמך המדיניות, וכי הוא אינו מחייב את המשטרה בשום צורה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר