היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פרסמה הבוקר (שני) את תגובתה למסמך מדיניות חדש שהפיץ בן גביר ובו דרש מהמשטרה שלא לאפשר חסימות צירים וכבישים חיוניים, ולדבריה "מסמך המדיניות – נעדר תוקף".

לדברי היועמ"שית, "כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה שהועברה אליך בנושא".

בהרב-מיארה הדגישה: "נבקש להבהיר כי פרסום מסמך המדיניות בנוסחו הנוכחי, ללא קיום הליך היוועצות תקין עם מפכ"ל המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר כפי שנכתב במסמך עצמו וכפי שנמסר גם לבית המשפט העליון - מחייב אותך ממועד גיבושו. פרסום המסמך יהווה גם חריגה מסמכויותיו של השר לביטחון לאומי כלפי משטרת ישראל.

כזכור, במסמך המדיניות שהפיץ בן גביר בשבוע שעבר, ביקש להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות בכל הקשור לחסימות כבישים. כעת שלחה בהרב-מיארה את תשובה ופסלה את מסמך המדיניות שפרסם, בטענה שהוא "נעדר תוקף".

במכתבה מונה בהרב מיארה את הסיבות לפסילת המסמך של בן גביר: ראשית, הסדרת פעולת המשטרה בהפגנות היא בסמכות המפכ"ל והמשטרה, ולא של השר לביטחון לאומי.

לצד זאת, יצירת מנגנון מדיניות חדש מחוץ למסגרת הקיימת תפגע במבנה המשטרי ובאחריות הממשלה והמפכ"ל. בנוסף, קיומו של מסמך נוסף לצד הסדרים החוקיים עלול ליצור בלבול, כפילות והנחיות סותרות לשוטרים בשטח.

בהרב-מיארה הדגישה שאין לפרסם או ליישם את מסמך המדיניות, וכי הוא אינו מחייב את המשטרה בשום צורה.