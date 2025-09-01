כיכר השבת
"מי ששולט בשטח - קובע את עתידו"

סמוטריץ' על הבנייה הלא חוקית: "השנה נהרוס יותר ממה שהם בונים"

השר סמוטריץ' התייחס להרחבת הבנייה ביו"ש וטען כי "השליטה בקרקע היא לב העניין. מי ששולט בשטח – קובע את עתידו" | "אם 2024 הייתה שנת שיא בהריסות, הרי שבשנת 2025 נהרוס יותר ממה שהם בונים" (פוליטי, בארץ)

השר בצלאל סמוטריץ' (צילום: ארהל'ה קרומבי)

רגע לפני הריבונות? שר האוצר התייחס היום (שני) להתרחבות הבנייה היהודית ברחבי יהודה ושומרון וטען כי "השליטה בקרקע היא לב העניין. מי ששולט בשטח – קובע את עתידו. מי שאוכף בשטח מיישם בפועל את ריבונותו – וזה בדיוק מה שאנחנו עושים".

חבר הקבינט אף הוסיף כי "הדו״ח החצי-שנתי של 2025 מוכיח שאנחנו ממשיכים לשנות את כללי המשחק: לא רק רודפים אחרי הבנייה הבלתי חוקית, אלא מצליחים לבלום אותה ולהחזיר את השטח לשליטה ישראלית מלאה".

סמוטריץ' הדגיש כי "אם 2024 הייתה שנת שיא בהריסות, הרי ש-2025 בע״ה תהיה השנה הראשונה מאז 1967 שבה נהרוס יותר מהבנייה הבלתי חוקית ממה שהם בונים".

לדבריו: "זו איננה עוד סיסמה – זו מציאות שמבוצעת יום אחר יום בשטח, בזכות העבודה הנחושה של פקחי יחידת הפיקוח במינהל האזרחי, בהובלת מנהל היחידה מרקו בן שבת".

יו"ר הציונות הדתית אף הוסיף וטען כי "הם החיילים של הקרב הזה על שטחה של ארץ ישראל, והם זוכים ממני לגיבוי מלא עם הרבה יותר משאבים", כשהוא מסיים: "יחד נמשיך לשמור על השטח וליישם הלכה למעשה ריבונות ישראלית".

