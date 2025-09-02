אחרי שגובשו ראיות נוספות: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לתת עדות נוספת בפרשת 'קטאר-גייט' כבר בזמן הקרוב, כך דווח אמש (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי ברנו טגניה, לאחר שבמהלך החקירה הקודמת של המשטרה נתניהו טען שלא ידע על כך שיועציו, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין עובדים עם קטאר - כעת התחזקו הראיות בפרשה, ובכוונת החוקרים לעמת עם נתניהו את הפרטים החדשים.

בנוסף דווח כי מה שמונע מהחוקרים לזמן את נתניהו כעת לעדות, היא העובדה כי הם עדיין ממתינים לאישורה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כמו"כ גם הפעם כמו בפעם הקודמת נתניהו ימסור עדות פתוחה, שבמקרה הצורך תהפוך לחקירה באזהרה.

רק ביום חמישי האחרון, שר האנרגיה אלי כהן מסר עדות פתוחה ללהב 433 בפרשת "קטאר-גייט". העדות ארכה פחות מרבע שעה במשרדו, ובמהלכה נשאל ביחס לבקשה של ג'יי פוטליק, ששימש כלוביסט של קטאר, להיפגש עימו לפני כמה חודשים.

כזכור, יום לפני כן היה זה ראש האופוזיציה יאיר לפיד שעדכן את הציבור כי מסר עדות פתוחה בפרשייה.

לפיד טען, כי הוא מסר את העדות לבקשת המשטרה. במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין.