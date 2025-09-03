"ההחלטה תעבור ביום ראשון הקרוב?" יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר היום (רביעי) הצהרה לתקשורת, ובה פירט על תוכנית הריבונות - אותה הוא מקדם.

סמוטריץ' פתח את דבריו: "במדינת ישראל יש מחלוקות רבות בנושאים רבים. אבל על שני דברים יש כעת, בעם ובכנסת, קונצנזוס רחב: הראשון, התנגדות מוחלטת למדינת טרור בלב הארץ, מה שמכונה 'מדינה פלסטינית'".

אחרי ה-7 לאוקטובר: "יש מעט מאוד אנשים שחושבים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להכפיל את עזה פי עשרים ולשים בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו".

היחס של טראמפ לריבונות: "ידידנו הגדול בבית הלבן, המחיש זאת היטב בדרכו הברורה והישירה כל כך כשהצביע על קצה העט שלו במרכז השולחן כדי להמחיש עד כמה מדינת ישראל היא נקודה קטנה על המפה, קטנה מידי ובעלת עומק אסטרטגי קטן מכדי להגן על עצמה, הן מפני איומי פלישה וכיבוש והן מפני איומי טילים קצרי וארוכי טווח. להקטין אותה עוד יותר זה פשוט לא בא בחשבון".

הקונצנזוס השני הוא הריבונות: "71 תומכים מול חמישה חברי כנסת יהודים בלבד שהתנגדו להחלטה היסטורית על החלת הריבונות הישראלית על שטחי המולדת ביהודה ושומרון. קואליציה ואופוזיציה".

חבר הקבינט הדגיש: "הגיע העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ולהוריד מן הפרק אחת ולתמיד את רעיון חלוקת הארץ הקטנטנה שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה".

סמוטריץ' אף הוסיף: "אני קורא מכאן לראש הממשלה, בשם רוב העם, בשם המתיישבים החלוצים והגיבורים, בשם הנהגה הנהדרת שלהם שבחלקה הגדול יושבת כאן איתנו, בשם כל אלה שמסרו את נפשם על שחרור חבלי המולדת, כנס את הממשלה וקבל החלטה היסטורית להחיל את הריבונות הישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון".

סמוטריץ סיים והעביר מסר לרה"מ: "הקדנציה הזו תיזכר כנקודת מפנה היסטורית בביצור ביטחון ישראל וגבולותיה, במיגור אויבינו ואיומי ההשמדה שהם הציבו לנו, ובשינוי תפיסת הביטחון וההתיישבות, ואתה, אדוני ראש הממשלה, תיכנס לספרי ההיסטוריה של האומה לדורותיה כמנהיג דגול שידע לתפוס את הרגע, ולחלץ את מדינת ישראל אחת ולתמיד מרעיון חלוקת הארץ".