לאחר 77 שנה

"מנע מלחמת אחים": אחרי בקשת השרים - זה המקום שאליו יועבר 'התותח הקדוש' 

לאחר בקשת שרי הממשלה, שר הביטחון הנחה להעביר את 'התותח הקדוש' למרכז מורשת מנחם בגין | במקביל נעשים מאמצים לאתר את אוניית "אלטלנה" שהופגזה והוטבעה - מול חופי תל אביב (חדשות)

התותח (הקדוש) שהטביע את האלטלנה, כפי שמוצג במחנה דיין (צילום: מאת Zarmi.as - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100096565)

לאחר בקשת שרי הממשלה, ובפעילות השר עמיחי אליהו, שר הביטחון ישראל כץ הודיע היום (חמישי) כי הוא מנחה להעביר את 'התותח הקדוש' למרכז מורשת מנחם בגין, כפי דרישת השרים.

במכתב שהעביר עזרו של שר הביטחון לגופים הרלוונטים נאמר כי "שר הביטחון מנחה לפעול להעברת התותח הקדוש" למרכז מורשת מנחם בגין, מתוך הוקרה עמוקה לפועלו ומורשתו של מנחם בגין ז"ל", בהמשך ההודעה נאמר "נודה להמשך טיפול סמנכ"ל ור' אגף משפחות, הנצחה ומורשת בשיתוף צהי"ל מול מרכז מורשת".

בשבוע שעבר דיווחנו, כי 77 שנה לאחר שהוטבעה, הממשלה בישראל מגלה עניין מחודש באיתור האונייה ההיסטורית "אלטלנה". שר המורשת, עמיחי אליהו, חשף לאחרונה בישיבת ממשלה כי משרדו בוחן דרכים לאתר את האונייה שהופגזה והוטבעה מול חופי תל אביב ביוני 1948. שר המשפטים, יריב לוין, הביע תמיכה במהלך, וציין כי יש להפוך את "אלטלנה" למונומנט וסמל לגבורה של הרוויזיוניסטים.

השר אליהו הוסיף כי נעשים מאמצים בכיוון זה, וכי בינתיים יש להביא את "התותח הקדוש" כינוי לתותח שהפגיז את האונייה, לבית מנחם בגין, "שיהיה סמל לאדם שמנע מלחמת אחים".

"אלטלנה" הייתה אוניית אצ"ל שנרכשה ב-1947 והופגזה על ידי צה"ל מול חופי תל אביב ביוני 1948, ("אלטלנה", שמשמעותו "נדנדה" באיטלקית, היה שם העט של זאב ז'בוטינסקי) במהלך ההפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות. האונייה נשאה על סיפונה כ-900 עולים חדשים ומלאי נשק ותחמושת רבים, שנועד לסייע למאמץ המלחמתי של המדינה הצעירה. הפגזתה אירעה עקב חילוקי דעות עמוקים בין הנהגת המדינה הזמנית לאצ"ל בנוגע לחלוקת הנשק שעל סיפונה ועל סמכות הממשלה על כלל הכוחות הצבאיים.

האירוע, שכונה "פרשת אלטלנה", הסתיים במותם של 16 לוחמי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל, ובפירוק האצ"ל ואינטגרציה של אנשיו לתוך צה"ל. הפרשה סימלה את כינון הריבונות המדינית והצבאית הבלעדית של ממשלת ישראל.

