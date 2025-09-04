מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שנפגש לאחרונה עם בכירים בישראל, אמר הערב (חמישי) כי הסחף מצד מדינות אירופה להכיר במדינה פלסטינית רק ייצור בעיות נוספות. לדבריו של רוביו, האמריקנים עוקבים אחר הדברים והזהירו את כולם על כך שלרשות הפלסטינית יש לא מעט בעיות - וביניהם התשלום למחבלים.

"אמרנו לאותן מדינות, אמרנו לכולן, אם אתן תכירו במדינה פלסטינית, שהכול שם זה פייק, אתם הולכים ליצור עוד בעיות", ציין רוביו, והזהיר: "הולכת להיות תגובה לזה, זה רק הולכת להקשות על הגעה להפסקת אש וזה אפילו עשוי להוביל לניסיונות לפעולות נגד".

רוביו התייחס לקריאות בישראל להחלת ריבונות היהודה ושומרון, ואמר כי "זה לא סופי, זה מדובר בין גורמים בממשלת ישראל. הזהרנו את המדינות שרוצות להכיר במדינה פלסטינית שזה יוביל לצעדים כאלה מצד ישראל". לדבריו, "ביום שהצרפתים הודיעו שיכירו במדינה פלסטינית - חמאס נטש את המשא ומתן".

"אנחנו מתמקדים בסיום המלחמה בעזה, השמדת חמאס, פירוק חמאס מנשקו. מלחמה זו תסתיים מחר אם חמאס יתפרק מנישקו ושיחרר את החטופים", הדגיש מזכיר המדינה במסיבות עיתונאים שקיים עם שרת החוץ של אקוודר.