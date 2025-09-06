כיכר השבת
"הגיע עת הריבונות"

מועצת יש"ע: רוב שרי הליכוד הביעו תמיכה גורפת בתוכנית לריבונות רחבה ביו"ש

ימים אחדים לאחר הצגת תוכנית הריבונות על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבמסגרתה תיאכף ריבונות ישראלית על 82% משטחי יהודה ושומרון, חשפה מועצת יש"ע הערב את שמות שרי הליכוד שהביעו תמיכה גורפת בתוכנית | שר האוצר הגיב: "ריבונות היא צו השעה, הגיע עת ריבונות" (פוליטי)

מאחז באזור ההתנחלות עפרה (צילום: Chen Schimmel/Flash90)

ימים ספורים לאחר הצגת תוכנית הריבונות על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבמסגרתה תיאכף ריבונות ישראלית על 82% משטחי יהודה ושומרון, חשפה מועצת יש"ע הערב (שבת) את שמות שרי הליכוד שהביעו תמיכה גורפת בתוכנית.

בין השרים שתמכו נמנים: ישראל כ"ץ, אלי כהן, מיקי זוהר, גילה גמליאל, מירי רגב, שלמה קרעי, יואב קיש, עידית סילמן, מאי גולן וזאב אלקין. השרים חיים כץ ויריב לוין אף הביעו תמיכה בהחלת ריבונות רחבה יותר. מי שנשאר בחוץ הם ניר ברקת, גדעון סער, אבי דיכטר ועוד.

שר האוצר הגיב להודעה וכתב: "ריבונות היא צו השעה. שרי הליכוד תומכים בתוכנית הריבונות וכך גם רוב אזרחי ישראל". סמוטריץ' הוסיף ופנה לנתניהו: "המחנה הלאומי כולו מאוחד סביב ריבונות על שטחי המולדת. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל כולו יגבה אותך. הגיע עת ריבונות".

כזכור, ביום רביעי האחרון מסר סמוטריץ׳ הצהרה לתקשורת, ובה פירט על תוכנית הריבונות אותה הוא מקדם. סמוטריץ' אמר כי "במדינת ישראל יש מחלוקות רבות בנושאים רבים. אבל על שני דברים יש כעת, בעם ובכנסת, קונצנזוס רחב: הראשון, התנגדות מוחלטת למדינת טרור בלב הארץ, מה שמכונה 'מדינה פלסטינית'".

לדבריו, "אחרי הטבח בעוטף יש מעט מאוד אנשים שחושבים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להכפיל את עזה פי עשרים ולשים בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו".

לטעת סמוטריץ' יש 71 תומכים מול חמישה חברי כנסת יהודים בלבד שהתנגדו להחלטה היסטורית על החלת הריבונות הישראלית על שטחי המולדת ביהודה ושומרון. קואליציה ואופוזיציה.

חבר הקבינט הדגיש: "הגיע העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ולהוריד מן הפרק אחת ולתמיד את רעיון חלוקת הארץ הקטנטנה שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה".

סמוטריץ' אף הוסיף: "אני קורא מכאן לראש הממשלה, בשם רוב העם, בשם המתיישבים החלוצים והגיבורים, בשם הנהגה הנהדרת שלהם שבחלקה הגדול יושבת כאן איתנו, בשם כל אלה שמסרו את נפשם על שחרור חבלי המולדת, כנס את הממשלה וקבל החלטה היסטורית להחיל את הריבונות הישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון".

1
תמונה של איזה מגורון דלוח וכמה ג'ריקנים אבל ההתיישבות לא נראית ככה,רובה נראית כמו מיטב הישובים הקהילתיים בישראל.וגם הרבה שכונות עירוניות גדולות כולל 3-4 ערים כמו מודיעין עילית,ביתר,אריאל וכו'. זה נכון שתחול ריבונות גם על המגורון המסכן עם הג'ריקנים אבל לא על זה הדיון במחילה
