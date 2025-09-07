השליח האמריקני, סטיב ויטקוף, נועד בימים האחורנים עם המתווכים במשא ומתן בין ישראל לארגון הטרור חמאס.

ערוץ הטלוויזיה הסעודי 'אל חדת' דווח כי ויטקוף מבקש לחדש את משא ומתן בין ישראל לחמאס בניסיון להביא לעסקה שתצא אל הפועל.

כמו כן, על פי הדיווחים, ארה"ב העבירה לחמאס עקרונות למשא ומתן לעסקה כוללת לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

בשבוע שעבר מסר ארגון הטרור חמאס כי הוא מוכן ל'עסקה כוללת': "שחרור כל השבויים הישראלים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, לנסיגת צה"ל מעזה, לפתיחת המעברים ולהתחלת תהליך השיקום", נכתב בהודעה רשמית.

בתגובה, אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".

ממטה משפחות החטופים נמסר אתמול: "חלפו כבר שלושה שבועות וישראל טרם השיבה לתשובת חמאס המעודכנת למתווכות. יצר ההישרדות האישי של ראש הממשלה אינו יכול לגבור על הצורך להחזיר את כל החטופים ולמנוע מוות מיותר כחלק ממלחמת נצח שתכליתה היא שימור הקואליציה.

"אנו דורשים שממשלת ישראל תקבל את ההסכם המונח על השולחן, שחמאס כבר השיב לו בחיוב, ותתחיל מיד מו״מ להסכם כולל להשבת כולם עד החטוף האחרון".

כזכור, הנשיא טראמפ איים אמש במסר ישיר לחמאס: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים. אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה. יהיה לא נעים".

הנשיא הוסיף: "תמיד אמרתי שכשנגיע ל-10 או 20 החטופים האחרונים נהיה צריכים לעשות הרבה כדי להחזיר אותם. לעשות הרבה זה אומר להיכנע וזה גם כן לא טוב".