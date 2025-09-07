נפתלי בנט, מי שכיהן כשר וכראש הממשלה לשעבר נפגש היום (ראשון) עם חכ"ל גדי איזנקוט, במטרה ליצור שיתופי פעולה.

בהודעה הרשמית שיצאה מטעם שניהם נכתב: "השניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה".

עוד נכתב בהודעה המשותפת: "פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה".

יצוין, כי בסקר שפורסם בשבוע שעבר בחדשות 13, במידה ובנט ואיזנקוט רצים ביחד הם מביאים – 30 מנדטים.

בסקר שהתפרסם ביום שישי בעיתון מעריב עולה כי אם הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק ועולה ל־25. במקביל, מפלגתו של נפתלי בנט מתחזקת אף היא בשני מנדטים ומגיעה ל־24, בצמוד לליכוד.

מפלגה בראשות גדי אייזנקוט נחלשת ויורדת לשישה מנדטים. השינוי הבולט בסקר הוא חילופי מקומות סביב אחוז החסימה: ״הציונות הדתית״ יורדת מתחת לרף עם פחות משני אחוזי תמיכה, בעוד ״כחול לבן״ של בני גנץ עולה מעל החסימה עם ארבעה מנדטים.

לפי מפת הגושים שמציג הסקר, קואליציית נתניהו נחלשת בשני מנדטים ויורדת ל־48, בעוד מפלגות האופוזיציה מגיעות יחד ל־62 מנדטים, נוסף על 10 מנדטים למפלגות הערביות. פער זה מתרחב על רקע ההיחלשות של שר האוצר סמוטריץ׳ והתחזקות גנץ מעל אחוז החסימה.

בתרחיש נוסף שנבחן, שבו מתמודדת מפלגה בראשות ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מקבלת רשימתו ארבעה מנדטים – לא הרחק מאחוז החסימה. לפי הסקר, רוב קולותיו של כהן מגיעים מהליכוד וממפלגותיהם של בנט ואייזנקוט.