נפתלי בנט ( Photo: נפתלי בנט בטוויטר )

לאחר שפורסו פגישותיו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ועם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הערב (ראשון) דווח כי בנט קרא להם לאחד את מפלגותיהם בראשותו.

על פי הדיווח בכאן 11, גישתו היא שצריך לייצר מפלגה גדולה בראשותו בהקדם, כדי לסמן לציבור מה האלטרנטיבה לנתניהו. בנט היה רוצה להשלים את האיחודים בטווח של כמה שבועות או חודש. על פי הדיווח, ליברמן השיב לבנט בפגישתם לפני שבוע וחצי שיחליט על איחודים בסמוך לבחירות. איזנקוט אמר היום שייבחן את הרעיון בהמשך - כשבבסיס עומד החשש בסביבתו שאיחוד מוקדם מדי ישמש את נתניהו לקמפיין נגד.

בנט ואיזנקוט בפגישתם היום ( צילום: דוברות )

כזכור, מוקדם יותר היום, פורסמה מטעמו של בנט תמונה משותפת עם איזנקוט. בהודעה הרשמית שיצאה מטעם שניהם נכתב: "השניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה".

עוד נכתב בהודעה המשותפת: "פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה".