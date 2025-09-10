כיכר השבת
ההודעה המלאה של המוסד

אחרי ששוחררה מהשבי בעיראק: אליזבטה צ׳ורקוב חזרה הבייתה

על פי הודעת משרד רה"מ והמוסד, אליזבטה צ'ורקוב מי שהיתה שבוייה בלב עיראק ושוחררה אמש על ידי טראמפ, נחתה לפני קצר בארץ | ההודעה המלאה (מדיני)

אליזבט צורקוב (צילום: לפי סעיף 27א')

לאחר שאמש שוחררה על ידי , במשרד ראש הממשלה והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים עדכנו לפני זמן קצר כי אליזבטה צ׳ורקוב, שהייתה חטופה בעיראק ושוחררה אמש, נחתה בישראל.

בהמשך ההודעה נאמר כי "ראש המוסד מודה לעמיתו הקפריסאי על הסיוע בהעברתה ההומניטרית של אליזבטה דרך קפריסין לישראל", כאשר לדבריו: "שיתוף הפעולה בין שתי המדינות מוכיח את עצמו פעם נוספת".

אמש, לאחר כשנתיים וחצי מהמועד שנחטפה בידי מיליציית חיזבאללה בעיראק, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על שחרורה של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה בעיראק. זאת לאחר אינסוף מאמצים ושיחות לשחרורה.

הוא כתב ברשת Truth Social כי "אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי 'כתאב חיזבאללה'. היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעונתה בשבי במשך חודשים רבים". בנוסף, טראמפ פנה לחמאס והתרה בארגון הטרור: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים - עכשיו!".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק. בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה".

לדבריו, "שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר