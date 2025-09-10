אחרי ששוחררה מהשבי בעיראק: אליזבטה צ׳ורקוב חזרה הבייתה

לאחר שאמש שוחררה על ידי הנשיא טראמפ, במשרד ראש הממשלה והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים עדכנו לפני זמן קצר כי אליזבטה צ׳ורקוב, שהייתה חטופה בעיראק ושוחררה אמש, נחתה בישראל.

בהמשך ההודעה נאמר כי "ראש המוסד מודה לעמיתו הקפריסאי על הסיוע בהעברתה ההומניטרית של אליזבטה דרך קפריסין לישראל", כאשר לדבריו: "שיתוף הפעולה בין שתי המדינות מוכיח את עצמו פעם נוספת".

אמש, לאחר כשנתיים וחצי מהמועד שנחטפה בידי מיליציית חיזבאללה בעיראק, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על שחרורה של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה בעיראק. זאת לאחר אינסוף מאמצים ושיחות לשחרורה.

הוא כתב ברשת Truth Social כי "אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי 'כתאב חיזבאללה'. היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעונתה בשבי במשך חודשים רבים". בנוסף, טראמפ פנה לחמאס והתרה בארגון הטרור: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים - עכשיו!".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק. בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה".

לדבריו, "שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית".