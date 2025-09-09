כשנתיים וחצי לאחר שנחטפה בידי מיליציית חיזבאללה בעיראק, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (שלישי) על שחרורה של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה בעיראק. זאת לאחר אינסוף מאמצים ושיחות לשחרורה.

הוא כתב ברשת Truth Social כי "אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה על ידי 'כתאב חיזבאללה'. היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעונתה בשבי במשך חודשים רבים". בנוסף, טראמפ פנה לחמאס והתרה בארגון הטרור: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים - עכשיו!".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק. בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה".

לדבריו, "שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית".

נתניהו סיים: אנחנו נמשיך להילחם בעוז ונחישות עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - החיים והחללים כאחד".

על פי דיווח של ברק רביד בשם בכיר אמריקני, נתניהו שוחח עם טראמפ והודה לו על הסיוע בשחרורה של אליזבט צורקוב.

אחותה של אליזבט, אמה צורקוב, כתבה: "אנחנו אסירי תודה לנשיא טראמפ ולשליח המיוחד שלו, אדם בוהלר. אילו אדם לא היה הופך את שובה של אחותי למשימה אישית, אינני יודע היכן היינו היום".

עד כה לא דווח על תמורה ישראלית שאפשרה את השחרור, אך ערוץ אל-מיאדין, המזוהה עם הציר הפרו-איראני מדווח ממקורותיו כי "שחרור אליזבט צורקוב נעשה בתנאים, החשוב שבהם הוא הכנה לנסיגה המלאה של הכוחות האמריקנים בעיראק ללא לחימה, ובכך מניעת עימות בעיראק".

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני אמר: "במאמצים כבירים שהשקיעו מנגנוני הביטחון שלנו ולאורך חודשים רבים, אנו מכריזים על שחרור האזרחית הרוסית אליזבט צורקוב. מדגישים שוב כי לא נסבול שום פשרה באכיפת החוק ובשמירה על סמכותה של המדינה, וגם לא נאפשר לאף אחד לפגוע במוניטין של עיראק ועמה".

צורקוב, ישראלית, חוקרת המזרח התיכון - נחטפה במרץ 2023 על ידי ארגון הטרור חיזבאללה בעיראק, ועל פי דיווחים בערוצי התקשורת הערביים אליזבת יצרה בעצמה את הקשר עם בכיר החיזבאללה שבסופו של דבר חטף אותה.