פעילת מחאה נעצרה בחשד להסתה נגד ראש הממשלה נתניהו 

המשטרה עצרה אמש (רביעי) תושבת אור עקיבא בחשד להסתה נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרה של החשודה.

על פי החשד, הפעילה שיתפה תיעוד של שריפת בית ראש ממשלת נפאל וכתבה: "רק כך". יצוין כי מדובר באחת ממובילות 'מחאת קיסריה' נגד ראש הממשלה.

בהודעת המשטרה אמש נאמר: "חוקרי מפלג ההונאה של מחוז חוף פתחו בחקירה הערב לאחר קבלת דיווח לפני מספר שעות אודות חשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור באמצעות רשתות החברתיות .

"לאחר קבלת האישורים הנדרשים לחקירה בעבירות מסוג אלו, שוטרי מחוז חוף עצרו לפני זמן קצר את החשודה לחקירה בתחנת המשטרה".

הבוקר הודיעה המשטרה כי: "בהמשך להודעה אודות מעצרה של תושבת אור עקיבא בחשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור, הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרה בבימ"ש שלום בעכו".