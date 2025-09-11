כיכר השבת
תובא להארכת מעצר

פעילת מחאה נעצרה בחשד להסתה נגד ראש הממשלה נתניהו 

המשטרה עצרה תושבת אור עקיבא בחשד להסתה נגד ראש הממשלה | החשודה פרסמה את התיעוד משריפת בית ראש ממשלת נפאל וכתבה 'רק כך' (בארץ)

רה"מ נתניהו (צילום: לע"מ)

המשטרה עצרה אמש (רביעי) תושבת אור עקיבא בחשד להסתה נגד ראש הממשלה, . הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרה של החשודה.

על פי החשד, הפעילה שיתפה תיעוד של שריפת בית ראש ממשלת נפאל וכתבה: "רק כך". יצוין כי מדובר באחת ממובילות 'מחאת קיסריה' נגד ראש הממשלה.

בהודעת המשטרה אמש נאמר: "חוקרי מפלג ההונאה של מחוז חוף פתחו בחקירה הערב לאחר קבלת דיווח לפני מספר שעות אודות חשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור באמצעות רשתות החברתיות .

"לאחר קבלת האישורים הנדרשים לחקירה בעבירות מסוג אלו, שוטרי מחוז חוף עצרו לפני זמן קצר את החשודה לחקירה בתחנת המשטרה".

הבוקר הודיעה המשטרה כי: "בהמשך להודעה אודות מעצרה של תושבת אור עקיבא בחשד להסתה באלימות נגד נבחר ציבור, הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרה בבימ"ש שלום בעכו".

