אחרי התקיפה הישראלית בלב קטאר: ביום ראשון הקרוב ועידת החירום של מנהיגי המדינות הערביות והאסלאמיות, צפויה להתכנס ולגבש חזית אחידה נגד ישראל, כך על פי הדיווח הערב (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי רועי קייס, במהלך הוועידה יעלו ככל הנראה מספר נושאים כנגד ישראל, כמו האפשרות לצאת בחרם על המדינה, ולהעריך מחדש את היחסים איתה.

לדברי גורם בבית המלוכה הסעודי הגורם ישנו "זעם אדיר" על רה"מ נתניהו שהוביל את התקיפה, כאשר לדבריו נתניהו "לא מכבד את המפרץ, לא את ההסכמים ולא שום דבר אחר".

הגורם אף הוסיף כי "כולנו יודעים שחמאס הם טרוריסטים, ובימים הראשונים אחרי מתקפת 7 באוקטובר היינו עם ישראל, אבל ההתנהלות הנוכחית היא בריונית ומשוגעת".

לפני כשבוע דיווחנו כי נשיא האמירויות עבדאללה בן זאיד ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון, האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל. כך פורסם הערב בכאן 11.

על פי הדיווח, בימים האחרונים ביקר בסעודיה נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ונפגש עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית, השניים הסכימו בפגישתם בריאד שאם ישראל תיישם מהלכי סיפוח ביהודה ושומרון, פרישה מהסכמי אברהם תהווה אפשרות ריאלית.