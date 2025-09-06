נשיא האמירויות עבדאללה בן זאיד ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון, האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל. כך פורסם הערב (מוצאי שבת) בכאן 11.

על פי הדיווח של רועי קייס, בימים האחרונים ביקר בסעודיה נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ונפגש עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית, השניים הסכימו בפגישתם בריאד שאם ישראל תיישם מהלכי סיפוח ביהודה ושומרון, פרישה מהסכמי אברהם תהווה אפשרות ריאלית.

הגורם הסעודי אמר כי סיפוח שטחי יהודה ושומרון גם צפוי לסתום את הגולל על סיכויי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. עוד הוסיף כי בנקיטת מהלכים שכאלו - ישראל משחקת לידיים של איראן וחמאס, שהאינטרס שלהם הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב.

כזכור, איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל. על פי הדיווחים, בכירים באיחוד האמירויות שיגרו אזהרה חריפה בנוגע לסיפוח והבהירו: "סיפוח הגדה המערבית (יו"ש) על ידי ישראל, יהווה חציית קו אדום משמעותית עבורנו".

על פי אותם בכירים: "במידה ותאושר התוכנית, הדבר יפגע ויערער מאוד את רוח הסכמי אברהם שנחתמו בין ישראל לאמירויות ב-2020". עוד אמרו כי "אנו קוראים לישראל להשהות את כל התוכניות שיש לה לגבי סיפוח. לא ניתן לקיצוניים להכתיב את המדיניות האזורית".