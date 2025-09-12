נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שעון ישראל) לתקיפה הדרמטית של ישראל נגד בכירי חמאס בקטאר והביע תקווה כי התקיפה לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים מרצועת עזה.

לדברי הנשיא טראמפ: "אני מקווה שהתקיפה הישראלית בקטאר לא תשפיע על המשא ומתן לשחרור החטופים והפסקת האש בעזה. אנחנו רוצים שזה יקרה בקרוב".

בתוך כך, ראש ממשלת קטר צפוי לפגוש את הנשיא טראמפ ושורה של בכירים בבית הלבן בהם סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו והשליח המיוחד סטיב וויטקוף.

בתוך כך, מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדיון חירום בתקיפה הישראלית בדוחא, בהשתתפות ראש ממשלת קטאר.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, פנה ישירות לראש הממשלה אלל ת'אני ואמר: "ראש ממשלת קטאר, ההיסטוריה לא תסלח למי שמשתף פעולה עם הטרור. או שקטאר תגנה את חמאס, תגרש את מנהיגיו ותביא אותם לדין - או שישראל תעשה זאת, לא תהיה חסינות למחבלים".

דנון הוסיף: "היום, ב־11 בספטמבר, העולם זוכר את מתקפת הטרור האכזרית והרצחנית בארה"ב. כשבן לאדן חוסל בפקיסטן, השאלה שנשאלה לא הייתה 'מדוע הותקף מחבל בשטח זר?', אלא 'מדוע ניתן לו מקלט מלכתחילה?'. לא הייתה חסינות לבן לאדן ולא יכולה להיות חסינות לחמאס".

בתוך כך, אמש דווח בחדשות 12 כי במערכת הביטחון מתגברת ההערכה כי המבצע נכשל.

לטענת גורם הישראלי, יכול להיות שהצלחנו לחסל מספר מצומצם של בכירים, אך היעד המרכזי לא הושג: "אנחנו ממשיכים להמתין לגיבוש תמונת המודיעין הסופית ומקווים שאולי חלק מהבכירים חוסלו", טען הגורם, והוסיף כי "ככל שחולפות השעות - מסתמן שרוב מטרות המבצע לא הושגו".

עוד דווח כי הערכה המעודכנת בישראל נכון להיום היא כי בכירי חמאס, אכן שהו באותו מבנה שהופצץ בידי חיל האוויר, אך או שהחימוש לא הותאם למטרה שנקבעה, או שברגע הפיצוץ הבכירים הצליחו להימלט לחדר אחר.