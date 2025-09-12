נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לחטופים בעזה במהלך ריאיון לרשת "פוקס ניוז" היום (שישי) ואמר כי "יש עשרים חטופים, אולי פחות כי אולי כמה מתו בימים האחרונים".

בתחילת דבריו טראמפ אמר: "אנחנו הולכים לתקן את זה. אני זה שאוציא את החטופים, סטיב וויטקוף עשה עבודה נהדרת, גם אדם בוהלר. לצערנו, יש הרבה אנשים מתים שנהרגו. אמרתי לחמאס שרוצים את החטופים בחזרה. יש 20 חטופים, וייתכן שיש שניים שמתו בימים האחרונים, אך יש גם 34 שמתים".

בהמשך הוא סיפר על הקשר שנוצר עם הורי החטופים: "ההורים מצלצלים אליי. התקרבתי מאוד להרבה מהאנשים האלה. הם שאלו אותי: 'האם תוכל להחזיר את הבן שלי? הוא מת'. הם רוצים את החלל בדיוק כמו את אלה שחיים".

על המשך גיבוש העסקה, אמר: "אנחנו כבר לא עושים פעימות יותר. תמיד אמרתי ש-20 החטופים הסופיים יהיו קשים. בואו נראה מה יקרה. אמרתי לחמאס בפירוש: 'תחזירו את החטופים'".

טראמפ גם התייחס לפרשת הרצח שמטלטלת את ארצות הברית ואמר כי "אני חושב שהרוצח של צ'רלי קירק בידינו". לדבריו, "מישהו קרוב אליו הסגיר אותו. החשוד נמצא אצל המשטרה. אני מקווה שהוא יקבל עונש מוות". הוא הוסיף: "אני לא יודע אם החשוד היה חלק מרשת גדולה יותר".