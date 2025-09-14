מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, ינחת הבוקר (ראשון) בישראל וייפגש עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והצמרת המדינית ביטחונית הישראלית.

בדרכו לישראל, צייץ רוביו על מטרת הביקור וכתב: "אני בדרכי לירושלים, אתמקד בהבטחה להחזיר את החטופים, למצוא דרכים להבטיח שסיוע הומניטרי יגיע לאזרחים בעזה ולהתמודד עם האיום שמציב חמאס".

רוביו חזר על עמדת ארצות הברית והדגיש: "חמאס לא יכול להמשיך להתקיים אם שלום באזור הוא המטרה".

עם עלייתו למטוס אמר רוביו לעיתונאים המלווים אותו בביקור: "הנשיא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים. הוא רוצה את כל החטופים בחזרה, כל ה-48, גם החיים וגם אלה שאינם בחיים. הוא לא רוצה חמש פה ועשר שם. הוא רוצה את כולם בבת אחת".

רוביו הוסיף: "יש לנו השפעה בגלל שעבדנו כל כך הרבה שנים יחד. נעביר את עמדת הנשיא – להביס את חמאס, להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה".

ביחס לתפקידה של קטאר אמר רוביו כי ארצות הברית ממשיכה לקיים עמה דיאלוג: "נפגשנו עם ראש הממשלה שלהם, גם הנשיא וגם סגנית הנשיא. הם היו שותפים מועילים במספר זירות, וגם כאן יש להם תפקיד. נצטרך לדון איך האירועים האחרונים בדוחא משפיעים על המאמצים לשחרור החטופים".

כשנשאל אם הבית הלבן הביע הסתייגות מהתקיפה הישראלית בקטאר, אמר: "הנשיא לא אהב את הדרך שבה הדברים התרחשו. הוא אמר זאת בפומבי. אבל זה לא משנה את טבע היחסים עם ישראל, שנשארים חזקים מאוד".