"אם יהדות התורה תחזור, אני אעזוב": הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינויו של השר חיים כץ לשר הבינוי והשיכון הקבוע, לאחר תקופת מילוי מקום של שלושה חודשים שהסתיימה לה.

כץ מחזיק כיום בארבע משרדים ממשלתיים ביניהם שר השיכון והתיירות, מ"מ שרי הבריאות והרווחה - שלושה תפקידים אותם הוא מחזיק בשל עזיבת אגודת ישראל וש"ס את הקואליציה, בשל אי ההתקדמות בחוק הגיוס.

שר השיכון אמר לאחר מינויו בממשלה: "אני מודה לראש הממשלה על האמון ולחברי הממשלה על התמיכה", והוסיף: "אפעל כמיטב יכולתי להמשך תנופת הבנייה והגדלת היצע הדיור, בתוך הסרת חסמים בירוקרטיים ושיפור השירות לאזרחי ישראל".

במקביל במכתב נוסף ששלח כץ לראש הממשלה התחייב האחרון, להתפטר מתפקידו כשר הבינוי והשיכון במידה ויהדות התורה תחליט לחזור חזרה לממשלה, צעד שתלוי בהתקדמות בחקיקת 'חוק הגיוס'.

מוקדם יותר היום (ראשון), ישיבת הממשלה התכנסה וציינה חמישים שנה להקמת יחידת הימ"מ המשטרתית, במקביל במהלך הישיבה נשמעה מתקפה חריפה נגד היועמ"שית על ידי ראש הממשלה והשרים בן גביר וקיש.

השר קיש האשים את הפרקליטות: "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר".

השרה רגב: "מילים הורגות. השוטרים עושים עבודה נפלאה, וראיתי את זה מחוץ לכנס הליכוד אתמול בפתח תקווה. 20 שוטרים צריכים ללוות שרה מול 300 מפגינים".

השר בן גביר התייחס להסתה וטען כי "הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך - הכתובת על הקיר. תתעוררו!".

מפכ"ל המשטרה דני לוי שהשתתף באופן חריג בישיבה טען: "השר קיש צודק. שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים, המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור, הוגשו 13 תיקים לפרקליטות, אבל צריך שת"פ של הפרקליטות".

השר קרעי שאל את המפכ"ל: "האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?".

המפכ"ל השיב: "אחד הדברים שאני אדבר עם היועמ"שית זה הנושא הזה. צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".