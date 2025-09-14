( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (ראשון) את ישיבת הממשלה המיוחדת, שהתקיימה בבסיס הימ״מ לציון 50 שנים ליחידה - ודיבר על תפקודם של לוחמי הימ"מ.

"זו ישיבה מיוחדת לציון 50, אבל בגלל המלחמה זה 51 שנים להקמת יחידת הימ"מ. אנחנו כאן מתברכים, חבריי השרים והשרות, שר הבל"מ, שר הביטחון, המפכ"ל, מפקד משמר הגבול, מפקד היחידה וכל המפקדים והחיילים שאנחנו נפגוש במהלך הביקור", פתח נתניהו. "בעצם אנחנו מציינים היום ישיבת ממשלה בלב ליבה של ההיסטוריה המבצעית של מדינת ישראל. הקמת הימ"מ הביאה לכך שאנשים התכוננו, למדו ופיתחו שיטות לוחמה ושיטות חילוץ שלא הכרנו קודם לכן ולא הוכרו בשום מקום בעולם. "אני אומר בקביעה ברורה - אין יחידה טובה מהימ"מ בעולם במלחמה בטרור וחילוץ בני ערובה. אין דבר כזה. כל מי שמבקר פה, ומבקרים פה רבים, זה מעיד על כך. הם פעורי פה. אנחנו מציינים עכשיו 50 שנה של מבצעים, פריצות דרך, שיתופי פעולה חשאיים עם מיטב היחידות בעולם, ו-50 שנה של הצלת חיים".

( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

נתניהו הוסיף: "אני מלווה את הימ"מ במשך עשרות שנים, דרך ההחלטות שמתקבלות, האחריות, והלחימה העצימה בגורמי הטרור. אני כל פעם מתרשם מחדש מההתקדמות משנה לשנה, לפעמים מחודש לחודש, וגם מההמצאות, מהתושיה, מהדברים שמשנים את פני המערכה ובעצם מפתיעים את האויב.

"בפברואר וביוני השנה קיבלתי יחד עם הצמרת הביטחונית שלנו, החלטה על שני מבצעי חילוץ. מבצע "יד הזהב" ומבצע "ארנון". במבצעים הללו לוחמי הימ"מ הובילו הסתערות תחת אש כדי להציל חטופים.

"והיום אני אומר בקול ברור - הימ"מ היא עמוד תווך בביטחון הלאומי שלנו. אנחנו מחויבים ליחידה הזו, ואנחנו ניתן לה את כל הגיבוי והאמצעים כדי להמשיך להוות חוד החנית של הלחימה בטרור של מדינת ישראל.

"לאורך השנים, אני לא ביטלתי פעם אחת מבצע של הימ"מ, מסיבה פשוטה - מתוך מודעות לגבי היכולת שלכם, הנחישות שלכם, המיומנות שלכם. לא ביטלתי אפילו מבצע אחד. ואני אגיד לכם למה - כי אני סומך עליכם, עם ישראל סומך עליכם, ממשלת ישראל סומכת עליכם, וממשלת ישראל ועם ישראל מצדיעים לכם, כל הכבוד לכם".

( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר אמר באירוע: "״ישיבת ממשלה נפתחת, חבריי השרים, באופן חגיגי ביותר, בסימן 50 שנה להקמת הימ"מ. הובלנו מהפכות חסרות תקדים ביחס ליחידה הזאת. תוספות שכר משמעותיות, תוספת של 50 תקנים, תוספת תקציבית של 62 מיליון שקלים, רכש, מבצעים, ועוד ועוד דברים. וגם היום אנחנו לא באים לכאן בידיים ריקות. אנחנו מביאים כאן בשורה עצומה, ואדירה לימ"מ. לוחמי היחידה לוחמי היחידה, כפי שציין כאן רה"מ, באמת עושים מעל ומעבר, פעולות מסמרות שיער, והקרבה אדירה״.

מפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי: "עצם קיומה של ישיבת ממשלה כאן היא ביטוי להערכה הלאומית הרבה לפועלה ומחובתה לביטחון המדינה של הימ"מ. הימ"מ, כפי שכולכם מכירים ויודעים, היא היחידה העילית של משטרת ישראל ללוחמה בטרור ולחילוץ בני ערובה. אני רוצה להזכיר שהיחידה משתפת פעולה באופן הדוק עם כלל גורמי הביטחון: שב"כ וצה"ל. למעשה, השב"כ וצה"ל מעסיקים את היחידה כל היום, כל הזמן, וכמובן בתיאום איתנו.

"אני רוצה גם לבשר שהימ"מ היא חלק חשוב מאוד אל מול הפשיעה במגזר הערבי שמרימה ראש גם באמל"ח, גם בירי וגם ברצח. והם פקטור חשוב מאוד גם בהרתעה אבל גם במעצר. אין חשוד שבורח ממדינת ישראל לאחר רצח או אירוע כזה או אחר, שמגיע לשטחים והימ"מ לא פועל בבתי מלון, ובכל מקום כדי להביא אותו, לתת סיוע למשטרת ישראל ולומר לכולם: איפה שתסתתרו - משטרת ישראל תביא אתכם".