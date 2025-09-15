כיכר השבת
זכה לתשואות השוטרים 

בן גביר הכריז: "נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים" | צפו

חבר קבינט המלחמה, השר איתמר בן גביר, הכריז במהלך טקס הרמת כוסית במשטרה: " נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים| לדבריו: "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה" • צפו (בארץ)

צפו בהכרזה של בן גביר (תמונה: אורן בן חקון/Flash90)

חבר הקבינט המדיני ביטחוני והשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, נאם הבוקר (שני) בטקס הרמת כוסית לקראת השנה החדשה במכללת השוטרים והתייחס לדיווחים על עימות שלו עם המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, והצהיר כי יקים שכונת שוטרים בעיר .

במהלך נאומו התבטא השר בן גביר: "בעזרת השם, אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון - נסיים את ההכרעה בעיר , ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים".

לדבריו: "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".

כאמור, והמפכ"ל הכחישו סכסוך ביניהם. המפכ"ל אמר: "אין שום סכסוך עם בן גביר. אין דרמה".

לדבריו: "זו דרכו של הארגון, אנחנו ממליצים והשר חותם, וכשהוא חותם הוא עובר אחד אחד, זו חובתו. הכמות גדולה ולכן לא הספקנו".

בן גביר אמר בפתח נאומו: "מפכ"ל המשטרה, כל מיני נשמות טובות מנסות לתקוע טריז בנינו. זה לא יעזור להם, אנחנו ביחד למען הארגון הזה".

יצוין כי בניגוד לטענות השניים, קצינים בכירים במטה הארצי טוענים כי בן גביר זועם על דברים שאמר לוי בריאיון ל'ידיעות אחרונות', שם התבטא כי ישמע להחלטת בג"צ ולא להחלטות השר. לדברי הקצינים, בתוגבה, בן גביר עצר שורת מינויים שהמפכ"ל ביקש לאשר.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

