"סבל מתמשך": בשכונת גילה בירושלים מתחולל במהלך התקופה האחרונה מאבק עיקש של עשרות הורים ותלמידות המבקשים פתרון פשוט והוגן, והוא: לאפשר לבנותיהם ללמוד במבנה ציבורי מסודר ונורמלי, כאשר במקום זאת נאלצות התלמידות להצטופף במבנים זמניים וצפופים, שהוסבו למוסד חינוכי מתוך אילוץ וללא התנאים הבסיסיים המצופים ממוסד לימודים, בנוסף חלק מהבנות אינן מוצאות מקום ללמוד בו, ונאלצות להמתין בבית.

בית יעקב החדש הוקם בשכונה, לבנות ממשפחות בני התורה הספרדים. לדברי הורי התלמידות, סוף־סוף הוקם מוסד הנותן תשובה אמיתית לבעיה הכאובה, אך בעוד היה מצופה מהעירייה לחזק את המוסד ולספק לו בית קבע, בפועל נתקלו ההורים בקיר אטום.

בפועל פועלות כיום בגילה עשרות כיתות עמוסות עד אפס מקום. בחלק מהן התלמידות נאלצות להשאיר את הילקוטים מחוץ לכיתה מחוסר מקום.

ובשל כך ההנהלה נאלצה לשכור מתחם של 13 דירות נפרדות, לשכנע את הדיירים להתפנות, ולהשקיע משאבים עצומים בחיבורן לכדי מבנה אחד, כאשר בסופו של תהליך ארוך המתחם הפך לשימושי, אך ברור לכולם כי מדובר בפתרון זמני ובלתי סביר, רחוק מהסטנדרט החינוכי המינימלי.

עבור ההורים האבסורד זועק לשמיים, לדבריהם: "המאבק הזה אינו רק על קורת גג. שנים דיברו על אפליה, והנה כשהוקם מוסד מכובד שנותן מענה אמיתי, העירייה בעצמה דואגת להמשיך את ההדרה".

חלקם אף מאשימים: "במקרים דומים בעיר ידוע שהעירייה עצמה השתמשה במבנים ציבוריים שעמדו שוממים והפקיעה אותם למטרות אחרות – אז מדוע כאן, כשהדבר נוגע לבנות ספרדיות, היא מתבצרת בסירובה? אנחנו לא נוותר עד שבנותינו ילמדו בכבוד, במבנה שמגיע להן בזכות ולא בחסד".

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה לפרסום כי "אגף החינוך בעיריית ירושלים אינה מכיר את הנתון שהוצג על מאות בנות שנמצאות ללא מסגרת. המבנה שנרמז עליו בפנייה הוא מבנה שאינו בבעלות עירונית".

לדבריהם: "עיריית ירושלים מספקת את צרכי כלל התלמידים בעיר והשנה נפתח לראשונה בית ספר לבנות חרדיות בשכונה זאת בנוסף למספר תלמודי תורה הקיימים בשכונה זאת ולמוסדות ממלכתי חרדי לבנים ולבנות הקיימים בשכונה".