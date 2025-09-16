על אף שהמבצע לכיבוש העיר עזה יצא לדרך, מאחורי הקלעים עדיין יש ניסיונות אמריקניים להתניע את המשא ומתן להשבת החטופים. אבל ההערכה בישראל היא שהניסיונות הללו לא יצלחו בזמן הקרוב.

על פי הדיווח בחדשות 12, גורמים מדיניים אמרו כי הסיכוי לזה כעת הוא "אפסי". גורם מדיני אמר הערב כי "התחלנו ובקרוב מאוד נהיה עמוק בתוך המהלך הצבאי. אם תהיה התפתחות בחמאס - הם יידעו לאותת לקטרים. כרגע זה לא בקלפים".

עוד דווח כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר לבכירים בישראל שאיתם הוא נפגש כי הקטארים העבירו את המסר הברור שהם לא מושכים את ידיהם ממלאכת התיווך. עם זאת, לדבריו, הם לא מוכנים להיכנס למו"מ פעיל עכשיו כיוון שהם לא מאמינים לכנות הכוונות הישראליות.

במקביל, בכאן 11 דווח כי ארה"ב העבירה מסר לקטר כי למרות תחילת התמרון, ישראל רוצה הסכם. שר החוץ האמריקני רוביו הודה היום במהלך פגישותיו בקטאר על המשך פעילותה כמתווכת, גם לאחר התקיפה בדוחה.

לפי גורם ביטחוני, נדרש להמשיך ולייצר דינמיקה של מו"מ גם תוך כדי הרחבת הפעולה הצבאית. גורמים המעורים בשיחות המו"מ אומרים כי כרגע תנאי ישראל להסכם רחוקים מעמדת חמאס.

בתוך כך, חמאס מאותת כי "הסגנון הישן של המשא ומתן שהיה נהוג לפני התקיפה בדוחה – לא יהיה יותר". בכיר בחמאס אמר לכאן חדשות: "אנחנו מוכנים לדון בהצעות לעצירת המלחמה, אבל בצורה שונה ממה שהיה עד עכשיו". על פי הדיווח, הארגון צפוי להציב תנאים חדשים ונוקשים יותר לישראל במסגרת מו"מ חדש.