ועדת חוקה, חוק ומשפט החלה היום (רביעי) בדיון על הצעת חוק המיועדת להסדיר את כליאתם והעמדתם לדין של משתפי פעולה בטבח אירועי 7 באוקטובר 2023, לפני הדיון הציבורי התקיים דיון חסוי, שבו הוצגו עמדות משרדי הממשלה.

לפי הצעת החוק, יוקם בית דין מיוחד שיטפל בשיפוט פלילי לנאשמים בעבירות הקשורות להשמדת עם. בנוסף, מוצע להקים צוות מיוחד שיכריע בהגשת כתבי אישום, תוך התחשבות בשיקולי ביטחון ויחסי חוץ.

בין הסעיפים המוצעים: הסמכת בית המשפט המחוזי לאשר את מעמדו של אדם כלוחם בלתי חוקי, לאחר מתן צו כליאה על ידי הרמטכ"ל. סעיף זה מאפשר החזקת האדם במעצר לצרכי חקירה, העמדה לדין או לשיקולי ביטחון לאומיים ארוכי טווח, גם אם אינו מהווה סכנה מיידית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב:

"חוק זה נועד להסדיר את דרכי הכליאה וההעמדה לדין של המשתתפים בפעולות האיבה, הרצח, האונס, הביזה והחטיפה שהחלו בבוקר חג שמחת תורה התשפ"ד – 7 באוקטובר 2023, שנועדו להשמיד את העם היהודי ואת מדינת ישראל, תוך פגיעה מכוונת באזרחי המדינה ותושביה".

ח"כ יוליה מלינובסקי, הציגה את הצעת החוק שיזמה ואמרה: "להעמיד לדין את המחבלים שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר זו חובתנו. סדר הדין הפלילי הרגיל לא נותן מענה, לכן גיבשנו יחד עם ח"כ רוטמן הצעת חוק שתסדיר את כליאתם והעמדתם לדין".

לדבריה, הצעת החוק כוללת הקמת טריבונל ייעודי כדי למנוע עומס על מערכת המשפט, אפשרות לפתוח בית משפט צבאי לעבירות של השמדת עם, והגדרת המחבלים כ"לוחמים בלתי חוקיים" (לב"חים). היא הוסיפה: "חלק מהאירועים ידרשו כתבי אישום קולקטיביים או העמדה לדין כקבוצה. אנחנו חייבים פתרונות יצירתיים מחוץ לקופסה".

יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן הדגיש את הצורך בחקיקה ברורה:

"אירועי ה-7 באוקטובר היו השמדת עם – זה הנרטיב שאנו רוצים שייקבע. הטריבונל יהיה ייעודי עם סדרי דין נפרדים, כדי להבטיח שלא יחולו ההליכים על אזרחי ישראל, ומי שלא יועמד לדין ישמור על מעמד לוחם בלתי חוקי לנצח".

יו"ר הועדה ח"כ רוטמן סיכם את הדיון וקרא למשרד המשפטים להציג מתווה של העמדה לדין של מחבלי הנוחבה כפי שביקש בעבר שר המשפטים. "אינני יודע מדוע משרד המשפטים לא מואיל בטובו להציג את המתווה. מדוע עד היום טרם הוצג מתווה של העמדה לדין של מחבלי נוחבה? זה מידע שחשוב שהציבור ידע. הפרשנות שלי היא שמסיבות עלומות משרד המשפטים עושה הכל כדי שלא תקודם חקיקה בנושא".