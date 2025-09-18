כיכר השבת
כפי הצפוי: יועז הנדל הכריז על הקמת המפלגה החדשה שלו | הפרטים

מריחים בחירות: אחרי שאיזנקוט הודיע השבוע על פתיחת מפלגה בראשותו, כעת גם יועז הנדל מודיע על הקמת מפלגה חדשה - בשם 'המילואימניקים' (חדשות, פוליטי)

המפלגה של יועז הנדל בשם המילואימניקים, נרשמה היום (חמישי) באופן רשמי והם צפויים לרוץ בבחירות הקרובות לכנסת, על הטיקט של גיוס ועוד.

יועז הנדל, שנפלט החוצה מהמערכת הפוליטית, עושה את דרכו חזרה לזירה באמצעות מפלגה חדשה אותה הוא מקים, תחת השם 'מפלגת המילואימניקים', כשם התנועה שהקים במהלך המלחמה. כעת, מתברר שהוא ניצל את התנועה ואת המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים.

באתר וואלה דווח, כי יועז הנדל בכלל רוצה לקדם מדיניות של מדינת אפרטהייד, ולשלול מלומדי התורה את זכות הבחירה לכנסת, ואת היכולת להיבחר.

לוגו המפלגה החדשה

בדברים שנשא לפני מספר חודשים בכנס התנועה בבאר שבע, אמר הנדל: בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו צריכים לייצר כוח שבעזרתו נכפה את זה על המערכת הפוליטית".

הוא מעוניין להקים אחרי הבחירות ממשלה שתכלול רק את המפלגות החילוניות, בלי הציבור החרדי - ובלי המפלגות של המגזר הערבי.

לטענתו, "נקודת ההכרעה בבחירות הקרובות היא מימין למרכז. מה שקורה בתוך המרכז-שמאל לא משנה שום דבר. כדי לכפות ממשלה ציונית צריך תנועה ימנית שתהווה אלטרנטיבה למאוכזבי קואליציית נתניהו-חרדים".

בסקר שפורסם בשבוע שעבר, הרשימה של יועז הנדל קיבלה חמישה מנדטים, כעת כאמור המפלגה נהפכה לרשמית.

1
אתם פשוט ביזיון. מדובר על אדם אמיץ ואציל נפש שסיכן את חייו בשביל אזרחי ישראל בזמן שאתם רקדתם בציניות על דם חיילינו שנשפך.
מילואימניק

