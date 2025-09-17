ראזי חמד, אחד מבכירי חמאס שהיה יעד לתקיפה בקטר, התייצב הערב (רביעי) בפנים גלויות מול מצלמות אל-ג'זירה והטיח ביקורת חריפה כלפי ישראל וארצות הברית.

לדבריו, "ישראל יצאה מכלל שליטה. לא רק אנחנו מטרה – אלא כל האומה האיסלאמית".

חמד הוסיף גם על מעמד ארה"ב: "האמריקנים לא אמינים. הם אף פעם לא מכבדים את מילתם והם משנים ומעדכנים את ההצעות שלהם לפי מה האינטרס הישראלי. הם שותפים לרצח העם המתמשך".

המחבל הבכיר גם מתח ביקורת כלפי טראמפ בנוגעת לתקיפות בקטר: "הם הגישו את ההצעה האחרונה וכשחמאס דן בה – טראמפ נתן את האישור להפציץ בקטר".

חמד גם התייחס למצב החטופים ברצועה: "אנחנו לא חוששים מאיומיו של טראמפ, ולא מקבלים ממנו הוראות כיצד לטפל בחטופים. אנו מתייחסים לחטופים בהתאם לערכים ולדת שלנו. מי שהורג את החטופים הם נתניהו וממשלתו. מי שרוצה לשחרר אותם – חייב להורות לנתניהו לסגור עסקה ולהפסיק את המלחמה".

ניסיון ההתנקשות בקטאר בשבוע שעבר הביא לכך שמספר בכירים של חמאס נמנעו מלהתייצב בציבור, אך חמד בחר להופיע בגלוי, במסר ברור של עמידה מול האיומים. מקורות מדווחים כי המהלך בא להדגיש את עמידתם של בכירי הארגון בפני תקיפות חיצוניות ולחצים בינלאומיים.

הופעתו בגלוי מגיעה בזמן שמתחילים דיונים מדיניים וביטחוניים רבים סביב תוכנית הסיוע האמריקאית לרצועת עזה, ומדגישה את המתח המחריף בין הארגון לישראל ולממשלת ארצות הברית.

נזכיר שרב המחבלים ראזי חמאד, אמר כבר בתחילת המלחמה על הטבח הנורא שביצע חמאס בשמחת תורה, כי "נעשה זאת בפעם השנייה, השלישית והרביעית", מילים שממחישות יותר מכל את השאיפה הקטלנית של ארגוני הטרור האיסלמיסטיים כלפי העם היהודי.

את הדברים אמר בכיר החמאס באופן גלוי, בראיון טלוויזיוני, "אנחנו לא מתביישים לומר את זה בכל הכוח", הוא הוסיף

גם טאהר א-נונו, בכיר חמאס שעל פי הדיווחים בשבוע שעבר היה אחד היעדים במבנה שהותקף בבירת קטאר דוחא, הופיע בתחילת השבוע (ראשון) לראשונה בפומבי, מה שמעיד על כך שאם אכן היה שם - שרד את התקיפה. א-נונו שימש כיועצו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה שחוסל בטהראן על-ידי ישראל ביולי שנה שעברה.