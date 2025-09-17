ראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף דדו בר־כליפא, השתתף הבוקר (רביעי) בדיון הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח"כ מיקי לוי בנושא שירות חרדים בצה"ל, וחשף כי גל המעצרים של תלמידי הישיבות לא יעיל ורק פוגע בצבא.

"כולנו שומעים על ההקצנה של החרדים וההפגנות לוקחות לנו הרבה כוחות", אמר בר-כליפא, "הפעולות הולכות ומתגברות, וצפוי גידול במספר המעצרים, שיתגברו עם היציאות לאומן". לדבריו, "המעצרים האלה מביאים אנשים לבתי מעצר, והם לא מתגייסים כי יש לנו פרצות בגודל של שערים בגדר: יש פסיכיאטרים ויש צבא של עורכי דין שמסדרים את מה שנקרא הפטור. ואז במקום לחסום צירים בעזה השקעת את כל המשאבים שלך אבל לא הבאת כלום".

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, אלוף דודו בר־כליפא, בדיון בוועדה ( צילום: דוברות הכנסת )

ראש אכ"א ציין כי הצבא מוכן לבוא לקראת המתגייסים: "אנחנו ניתן "גזרים" למי שעבר על החוק תקופות ארוכות, ומוכנים לבוא לקראת מי שיבוא מרצונו".

הוא סיפר על הבלגן שההפגנות נגד מעצר תלמידי ישיבות גורמות: "כחלק ממאמצי האכיפה, אנחנו יכולים להיות מזומנים להפגנה בבניין על חילולי קברים שנתפסו שם 20 משתמטים ואז יש לנו הפגנות של חסימות כבישים. זה מטריד מאוד את משטרת ישראל, והם יודעים שה-20 אנשים שעצרנו עכשיו, יביאו לחסימת כבישים כמה ימים. מבקשים מאיתנו במשטרה לגייס 7 פלוגות מג"ב במילואים", יחד עם זאת, למרות התלונות שהעביר, הוא ציין כי "נמשיך לאכוף ומתאמים עם הרשויות".

באשר לעונשים שנגזרים על העצורים, הוא סיפר כי "מי שמשתמט "פרקליטותי" מעל 540 ימים, הוא נשפט ונעצר. הסנקציה שלו היא שיכול להיכנס לחודשים. יש כאלה שנעצרו וכלואים לחודשים. כאשר אנחנו עוצרים מישהו שהוא לא משתמט פרקליטותי, הוא יישפט על ידי קצין בדין משמעתי עד 20 ימים. ואז הוא ייצא, ואם הוא לא הצליח להשיג את הפטור בעודו מאחורי הסורג, הוא יוציא את זה אחרי שייצא - עם "צבא עורכי דין וצבא פסיכיאטרים" שמתנהל לנו מעל הראש".

בר-כליפא הוסיף ואמר כי "הבנו שהאכיפה היא רכיב אחד מתוך מענה שיש כאן, ונדרשים בסוף עניינים לטפל בפרט. מי שבחר לנסוע לאומן או לעבור דרך טאבה - הוא ייעצר. אבל זה "טיפה בים" ולא ייתן את המספרים שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים להשקיע מיליונים בשביל בסיסים שיותאמו לחרדים, וצריך לשבת ולסדר שאנשים יפגשו או גיוס, או שירות, או תרומה, או סנקציה משכנעת. אין לנו רצון שיהיה לנו מעצרים. יש לנו רצון שיהיו לנו חיילים".

ראש אכ"א: "הצורך המבצעי שלנו עלה ל 11-12 אלף, מתוכם 6000-7000 לוחמים" ( צילום: ערוץ כנסת )

ראש אכ"א דיבר על הצורך המבצעי כעת של צה"ל ואמר: "הצורך המבצעי שלנו עלה לבין 11 ל-12 אלף, בגדול מתוכם אנחנו צריכים בין 6,000 ל-7,000 לוחמים, ואנחנו צריכים את כל השאר, גם טכנולוגים וגם תומכי לחימה קדמיים, כפי שאנחנו מכנים אותם, אלה, כפי שהזכרתי בוועדה הקודמת, לא פחות גיבורים מהלוחמים, נמצאים בחזית הלחימה מתחת לבניינים גבוהים בשעה הזאת שאנחנו מדברים, מחליפים מנועים לטנקים וכו' וכו'".

"המספרים הללו מצריכים אותנו לעוד אנשים. אנחנו דיברנו על יכולות קליטה. רצון הוא רצון, כמובן, למלא את המספרים הללו. היכולת, כדי לעשות את זה גם באחריות, כדי גם לגייס בהצלחה, לא רק להצליח לגייס, כדי שכשהם יחזרו לבתים שלהם הם יגידו לחברים, 'בואו גם, זה טוב, זה עובד, אתם חוזרים כפי שבאתם, לא ממירים אתכם, מה שמספרים לכם, אתם מקבלים שיעורי תורה וכשרות ומתאמנים קשה ולוחמים, עושים את הכול ביחד'.

"כדי שזה יצליח נדרשים תנאים שכבר פורטו פה בוועדה כמה פעמים, וכדי שהתנאים הללו יתקיימו, מתשתית ועד הכשרה ומפקדים וכשרות וכו', אנחנו שמנו מספרים לשנה ראשונה, על בסיס התשתיות הקיימות, כשאני אומר מספר, אני אומר לאדם שיש לו מיטה, יש לו מפקד, יש לו חדר אוכל לאכול בו ויש לו בית מדרש להתפלל בו - שמנו 4,800, ואמרנו שאנחנו יכולים לגדול סדר גודל של 20% - לאזורי ה-5,760. ואמרנו שמכאן ולהבא, ככל שתיתנו לנו שנתיים, זה היה לפני שמונה חודשים, שהתחלתי לדעתי, או משהו כזה עשרה חודשים, ככל שתיתנו לנו זמן להיערך, צה"ל יודע לעשות הכל".