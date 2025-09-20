טראמפ דרמטי: "יותר חטופים מתים בעזה מאלה שנותרו בחיים" 

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשא דברים היום, בתדרוך לעיתונאים שהותיר רבים עם סימני שאלה. טראמפ, שהתייחס למצב החטופים, אמר: "אולי החטופים ישתחררו, במלחמה קורים דברים מוזרים שלא חשבת שיקרו לעולם".

הוא המשיך והעריך כי מספר החטופים המתים גבוה מהנתונים הרשמיים, וטען: "יש 32 מתים, אולי יותר, אולי 38. יש בין 32 ל-38. רובם צעירים. דיברתי עם כמה מההורים והם רוצים את גופות הילדים היקרים שלהם. זה כל כך עצוב. זה נורא. יש לנו קרוב ל-40 חטופים חללים. הרבה מהם מתים במנהרות".

עם זאת, בהמשך דבריו, נתן הנשיא הערכה אחרת לגבי מספר החטופים החיים, וקבע: "יש כנראה 20 חטופים חיים. נותרו 20 חיים, אולי פחות". הצהרה זו של טראמפ התעלמה ממספרם הכולל של החטופים שנותרו בשבי, והותירה חלל שלם של מידע לגבי גורלם של עשרות חטופים.

דבריו המנוגדים של הנשיא האמריקאי, המבדילים בין מספר החללים למספר החיים, מותירים את התקשורת והציבור בתהייה, ומעלים ספקות לגבי הדיוק של הנתונים שהציג והמניעים מאחורי הצהרותיו הפומביות.