כיכר השבת
מה עלה בגורלם?

טראמפ דרמטי: "יותר חטופים מתים בעזה מאלה שנותרו בחיים" 

טראמפ עורר מחדש דיון סוער כשטען בתדרוך לעיתונאים כי מספר החטופים המתים גדול ממספר החטופים החיים שנותרו בשבי. הוא ציין כי "במלחמה קורים דברים מוזרים" והצהרותיו מעלות שאלות לגבי המידע העדכני על מצב החטופים, והאם הוא מצביע על התפתחויות חדשות במאמצים לשחרורם (מדיני)

טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב, , נשא דברים היום, בתדרוך לעיתונאים שהותיר רבים עם סימני שאלה. טראמפ, שהתייחס למצב החטופים, אמר: "אולי החטופים ישתחררו, במלחמה קורים דברים מוזרים שלא חשבת שיקרו לעולם".

הוא המשיך והעריך כי מספר החטופים המתים גבוה מהנתונים הרשמיים, וטען: "יש 32 מתים, אולי יותר, אולי 38. יש בין 32 ל-38. רובם צעירים. דיברתי עם כמה מההורים והם רוצים את גופות הילדים היקרים שלהם. זה כל כך עצוב. זה נורא. יש לנו קרוב ל-40 חטופים חללים. הרבה מהם מתים במנהרות".

עם זאת, בהמשך דבריו, נתן הנשיא הערכה אחרת לגבי מספר החטופים החיים, וקבע: "יש כנראה 20 חטופים חיים. נותרו 20 חיים, אולי פחות". הצהרה זו של טראמפ התעלמה ממספרם הכולל של החטופים שנותרו בשבי, והותירה חלל שלם של מידע לגבי גורלם של עשרות חטופים.

דבריו המנוגדים של הנשיא האמריקאי, המבדילים בין מספר החללים למספר החיים, מותירים את התקשורת והציבור בתהייה, ומעלים ספקות לגבי הדיוק של הנתונים שהציג והמניעים מאחורי הצהרותיו הפומביות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר