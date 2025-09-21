( צילום: shutterstock, לשכת ראש ממשלת קנדה וראש ממשלת בריטניה )

צונאמי מדיני נגד ישראל: ברקע העצרת הכללית של האו"ם, הכריזו היום (ראשון) בשעת צהרים קנדה, אוסטרליה ובריטניה על הכרה במדינה פלסטינית.

ראש ממשלת בריטניה מארק קרני פרסם תמונה שלו חותם על ההכרה, וצייץ ברשת X: "כיום קנדה מכירה במדינה פלסטינית". הוא האשים את ממשלת ישראל בכך, שפועלת "באופן שיטתי למנוע אפשרות של הקמת מדינה פלסטינית אי פעם". בהמשך הצטרפו כאמור להכרזה גם קנדה ובריטניה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם סרטון שבו הכריז על ההכרה, תוך שמוסיף כי "כיום, כדי להחיות את התקווה לשלום עבור הפלסטינים והישראלים, ולפתרון של שתי מדינות, בריטניה מכירה רשמית במדינת פלסטין".

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה על רה״מ בריטניה קיר סאטמר לאחר שהכיר במדינה פלסטינית: ״פייסן מודרני שבחר בחרפה״.

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט הגיב: "העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית".

חבר הכנסת בני גנץ הגיב: "להכיר במדינה פלסטינית אחרי 7 באוקטובר - רק תחזק את חמאס, תאריך את המלחמה ותרחיק את הסיכויים לעסקה".

בימין מפעילים לחץ על נתניהו שיכריז על ריבונות ביהודה ושומרון. יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני איו"ש ח"כ צבי סוכות צייץ: "אין יום ראשון מתאים יותר. אל מול המדינות שבחרו לתת פרס לחמאס יש להחיל באופן מיידי את הריבונות ביהודה ושומרון. לעולם לא תקום מדינה פלסטינית!"

ההצהרה של נתניהו

במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום, התייחס ראש הממשלה לבליץ המדיני נגד ישראל ולרצף ההכרות הצפויות במדינה פלסטינית, ואמר כי בקרוב העולם "ישמע מאיתנו".

לדברי נתניהו: "אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים".

( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

ההכרה של בריטניה מגיעה כשבתווך יש לראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר התנגדות גדולה מבית - כאשר על פי סקר שפורסם היום, מרבית האזרחים שלו מתנגדים להכרה. ב'דיילי טלגרף' הבריטי, פורסמו היום הנתונים, לפיהם, קרוב לתשעים אחוזים מקרב הבריטים אינם תומכים בהכרה הבריטית במדינה פלסטינית ורק 13% תומכים בהכרה ללא תנאים.

51%, מתנגדים להכרה במדינה פלסטינית כל זמן שחמאס עדיין שולט בעזה ולא שחרר את החטופים, 40% מהבריטים סבורים שתנאי להכרה כמדינה צריך להיות הסכמת חמאס להפסקת אש ושחרור חטופים. 17% מתנגדים להכרה בכל הנסיבות ו-52% סבורים כי הכרה במדינה מתגמלת ארגוני טרור וזה נחשב שנכנעו לדרישותיהם.

כדי להוריד קצת את להבות הביקורת על המהלך, כלי התקשורת הבריטיים דיווחו, כי הממשלה צפויה לנקוט בעיצומים נגד חמאס וסטארמר אף צפוי לדרוש שוב מחמאס את שחרור כל החטופים, הסכמה להפסקת אש מיידית ויקרא לחמאס לא ליטול חלק באף שלטון פלסטיני עתידי, וכן התחייבות להתפרקות מנשק.

יצויין כי קבוצת משפחות חטופים כתבו מכתב פומבי לראש הממשלה הבריטי, וביקשו ממנו שלא להכיר במדינה פלסטינית, עד שישוחררו כל החטופים. לדבריהם, הכרה שכזו תסבך את המאמצים להשיב את החטופים, וכי "חמאס חוגג את ההכרה הבריטית כניצחון ומתנער מהקריאה להפסקת אש".

עילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, צוטט ב"סקיי ניוז" אומר שהכרה בריטית במדינה פלסטינית היא "כמו לומר לחמאס שזה בסדר להרעיב את החטופים, להמשיך להשתמש בהם בתור מגן אנושי. דברים שיעניקו לחמאס את הכוח להתעקש במו"מ".

מקור ישראלי בכיר צוטט ב"סאנדיי טיימס" אומר שיש תסכול גדול לגבי תזמון ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית, ובישראל סבורים שבחמאס יראו בהכרה הבריטית ניצחון.