הצונאמי המדיני נמשך: פורטוגל הודיעה כי תכיר במדינה פלסטינית

פורטוגל הצטרפה הלילה (ראשון) לרשימת המדינות המכירות רשמית במדינה פלשתינית. את ההודעה הרשמית מסר שר החוץ הפורטוגלי פאולו רנגל, במטה האו"ם. שר החוץ של פורטוגל פאולו ראנג'ל אמר כי ליסבון "תומכת בפתרון שתי המדינות כפתרון היחיד לשלום בר קיימא".

לפי דיווח בסוכנות הידיעות הבריטית "רויטרס", ההחלטה על הכרה במדינה פלשתינית התקבלה בתיאום מלא עם נשיא המדינה, מרסלו רבלו דה סוזה, שאמר כי ״פורטוגל תמיד שמרה על עקרון זה, תחת כל ממשלה וכל נשיא״.

כבר ביום שישי הודיע משרד החוץ של פורטוגל כי ממשלת ליסבון תצטרף אף היא ותכריז היום על הכרה במדינה פלסטינית. הצעד הזה מקדים את הפסגה המדינית הצרפתית-סעודית שתיערך מחר בערב בשולי העצרת הכללית של האו"ם, שבמהלכה צפויות גם צרפת, אנדורה, פינלנד, איסלנד, לוקסמבורג, ניו זילנד, מלטה, סן מרינו ובלגיה להכריז על הכרה במדינה פלסטינית.

כזכור, מוקדם יותר הכריזו קנדה, בריטניה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה מארק קרני פרסם תמונה שלו חותם על ההכרה, וצייץ ברשת X: "כיום קנדה מכירה במדינה פלסטינית". הוא האשים את ממשלת ישראל בכך, שפועלת "באופן שיטתי למנוע אפשרות של הקמת מדינה פלסטינית אי פעם".

בהמשך הצטרפו כאמור להכרזה גם קנדה ובריטניה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם סרטון שבו הכריז על ההכרה, תוך שמוסיף כי "כיום, כדי להחיות את התקווה לשלום עבור הפלסטינים והישראלים, ולפתרון של שתי מדינות, בריטניה מכירה רשמית במדינת פלסטין".

מוקדם יותר רה"מ נתניהו תקף בחריפות את ההכרזות באירופה ואמר: "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור.

ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו".

בסיום הודעתו, הוא שלח מסר מאיים: "המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו".