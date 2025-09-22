ערב החג, הפוליטיקאים משגרים ברכות חמות לעם ישראל, בתקווה ובברכה לשנה טובה יותר. כך ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף ברכה לרגל ראש השנה. "בשנה החדשה אנחנו נמשיך לפעול יחד כדי להבטיח את ביטחוננו", מסר.

"כולנו מחבקים את משפחות החטופים, כולנו נושאים תפילה לחזרתם הביתה של יקיריהן - יקירינו. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, שהקריבו את היקר להן מכל. ומכאן אני שולח בשמכם איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל פצועינו הגיבורים. נמשיך לפעול בנחישות עד שנשיג את כל מטרות המלחמה".

נשיא המדינה פרסם ברכה לרגל ראש השנה, ומסר כי "כל כך הרבה שולחנות חג בישראל יהיו חסרים הערב, כשהכיסאות סביבם מיותמים. יש משפחות שממתינות בדאגה מייסרת ליקיריהן החטופים, יש פצועים בגוף ובנפש שנאבקים מדי יום יחד עם משפחותיהם כדי לשוב לחיים, יש משפחות שכולות שבליבן יוותר לנצח חלל. אני מייחל שבראש השנה הבא נשב סביב שולחן החג כשכל אחינו החטופים חזרו לנוף מולדתם".

מוקדם יותר הנשיא הרצוג קיים הרמת כוסית עם לוחמי חטיבת החשמונאים לרגל ראש השנה, וכהוקרה ללוחמי צה"ל ומשרתיו. הרצוג אמר ללוחמים כי "שירות בצה"ל הוא משימה נעלה, קדושה וחשובה, ולימוד התורה הוא ערך עליון בעם ישראל ובמדינת ישראל. ראו את עצמכם כנחשונים לפני המחנה, כמי שבאים לגאול את הארץ ולהקים את החטיבה החרדית הראשונה בתולדות מדינת ישראל".