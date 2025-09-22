ערב החג, הפוליטיקאים משגרים ברכות חמות לעם ישראל, בתקווה ובברכה לשנה טובה יותר. כך ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף ברכה לרגל ראש השנה. "בשנה החדשה אנחנו נמשיך לפעול יחד כדי להבטיח את ביטחוננו", מסר.
"כולנו מחבקים את משפחות החטופים, כולנו נושאים תפילה לחזרתם הביתה של יקיריהן - יקירינו. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, שהקריבו את היקר להן מכל. ומכאן אני שולח בשמכם איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל פצועינו הגיבורים. נמשיך לפעול בנחישות עד שנשיג את כל מטרות המלחמה".
נשיא המדינה פרסם ברכה לרגל ראש השנה, ומסר כי "כל כך הרבה שולחנות חג בישראל יהיו חסרים הערב, כשהכיסאות סביבם מיותמים. יש משפחות שממתינות בדאגה מייסרת ליקיריהן החטופים, יש פצועים בגוף ובנפש שנאבקים מדי יום יחד עם משפחותיהם כדי לשוב לחיים, יש משפחות שכולות שבליבן יוותר לנצח חלל. אני מייחל שבראש השנה הבא נשב סביב שולחן החג כשכל אחינו החטופים חזרו לנוף מולדתם".
מוקדם יותר הנשיא הרצוג קיים הרמת כוסית עם לוחמי חטיבת החשמונאים לרגל ראש השנה, וכהוקרה ללוחמי צה"ל ומשרתיו. הרצוג אמר ללוחמים כי "שירות בצה"ל הוא משימה נעלה, קדושה וחשובה, ולימוד התורה הוא ערך עליון בעם ישראל ובמדינת ישראל. ראו את עצמכם כנחשונים לפני המחנה, כמי שבאים לגאול את הארץ ולהקים את החטיבה החרדית הראשונה בתולדות מדינת ישראל".
גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך וכתב: ""ברצוני לאחל שנה טובה ושקטה לכולנו. שנה של בריאות, של שמירה על הבית - ושל בטחון אמיתי לכלל אזרחי ישראל".
בן גביר מנה את הישגיו בשנה החולפת וכתב: "השנה בסיעתא דשמיא זכינו לעשות הרבה - לא במילים, במעשים: רפורמת הנשק: פעלנו להרחיב את זכות ההגנה האזרחית - הוצאנו מאות אלפי היתרי נשק מותנים וסייענו לאזרחים אחראיים לקבל כלים להגן על עצמם ועל משפחותיהם שהוכח בשטח בזמן אמת כמציל חיים.
חיזוק כיתות הכוננות: הקמנו והרחבנו למעלה מ-1,000 מקומיות בכל הארץ, עשרות אלפי מתנדבים מאומנים שעומדים מוכנים לתת מענה מיידי בשעת חירום.
החמרנו את תנאי הכליאה למחבלים: סיימנו את המדיניות של יחס מפנק כלפי מחבלים - הוצאנו מהתאים הכל והשארנו אותם עם מזרונים בלבד וגם זה לשעות הלילה. ובימים אלו אני נאבק מול רה"מ והמל"ל שלא להחזיר ביקורי צלב אדום למחבלים מהפת"ח.
הקמנו את המשמר הלאומי: יצרנו גוף נוסף להגנה על התושבים - לפעילות לצד המשטרה ולחיזוק הביטחון המקומי. מאות לוחמים כבר התגייסו והם מפוצצים חתונות ירי בנגב, אוכפים עברייני רכב, ונלחמים מול הפשיעה וההפקרות שהתרגלו בפזורה עשרות שנים לחיות.
אכיפה והריסת מבנים בלתי חוקיים: החזרנו את החוק והסדר — הרסנו מאות מבנים".
שר התקשורת שלמה קרעי כתב: "אלוקינו שבשמים, תן חיים ושלום לראש ממשלתנו, תן לו עוז ותעצומות לעמוד השבוע על בימת האו״ם ולהמשיך להתייצב כנגד כל הלחצים, מבית ומחוץ, למען עמך ישראל. שהשנה הזו ת׳היה ש׳נת פ׳דות ו׳תקומה - פדיון שבויים ותקומת ישראל. שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".
