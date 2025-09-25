הקרבות בין השר בן גביר ליועצת המשפטית לממשלה לא מפסיקים, והבוקר (חמישי) הוציאה היועצת המשפטית לממשלה מסמך תשובה לתוכנית המדיניות של בן גביר נגד הפגנות, בן גביר כמובן לא נותר חייב.

בן גביר הפיץ לפני מספר שבועות, מסמך מדיניות חדש ובו דרש מהמשטרה שלא לאפשר חסימות צירים וכבישים חיוניים.

היועצת המשפטית לממשלה הגיבה כאמור על מסמך מדיניות השר לבטחון לאומי בעניין הפגנות וכתבה: "המדיניות עליה הנחית אינה כדין, חסרת תוקף ולא ניתן לפעול על פיה".

לדבריה: "מדובר בהתערבות פוליטית פסולה בעבודת המשטרה, בפגיעה בלתי מוצדקת בזכות המחאה, ובהפרת העקרונות שהתחייבת לקיים. ככל שברצונך לפרסם מדיניות תקפה, נדרש לגבש אותה בהתאם לדין".

השר לביטחון לאומי בן גביר, מיהר להגיב: "גלי בהרב-מיארה מעודדת אנרכיה, רוצה לראות דם, ואינה מסתפקת בח״כ מבוגר שמופל לרצפה בידי חבורת אנרכיסטים שפועלים עם רוח גבית ממנה. לא אירתע מהשיטות הבזויות והעברייניות של בהרב-מיארה, שנמנעת כבר חודשים מדיון במסמך המדיניות שהגשתי, ואז טוענת שהמסמך אינו בתוקף כי טרם הגיבה עליו. לצערה הרב, הציבור נתן לי את המנדט - לא לה. היא לא תפחיד אותי מלעשות את תפקידי. לציבור שחווה אלימות ברחובות אין זמן להמתין לבהרב-מיארה".