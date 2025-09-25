כיכר השבת
הפגנות השמאל

היועמ"שית הבהירה "תוכנית בן גביר חסרת תוקף", השר הגיב: "היא רוצה לראות דם"

השר לביטחון שמילא את תפקידו והכין מסמך מדיניות להתנהגות בהפגנות, קיבל ברקס מהיועצת המשפטית לממשלה, שטוענת שאין לו סמכות והוא לא נותר חייב, והגיב לה בחריפות (חדשות בארץ)

היועמ"שית והשר בן גביר (צילום: מרים אלסטר / יונתן סינדל פלאש 90)

הקרבות בין ליועצת המשפטית לממשלה לא מפסיקים, והבוקר (חמישי) הוציאה היועצת המשפטית לממשלה מסמך תשובה לתוכנית המדיניות של בן גביר נגד הפגנות, בן גביר כמובן לא נותר חייב.

בן גביר הפיץ לפני מספר שבועות, מסמך מדיניות חדש ובו דרש מהמשטרה שלא לאפשר חסימות צירים וכבישים חיוניים.

היועצת המשפטית לממשלה הגיבה כאמור על מסמך מדיניות השר לבטחון לאומי בעניין הפגנות וכתבה: "המדיניות עליה הנחית אינה כדין, חסרת תוקף ולא ניתן לפעול על פיה".

לדבריה: "מדובר בהתערבות פוליטית פסולה בעבודת המשטרה, בפגיעה בלתי מוצדקת בזכות המחאה, ובהפרת העקרונות שהתחייבת לקיים. ככל שברצונך לפרסם מדיניות תקפה, נדרש לגבש אותה בהתאם לדין".

השר לביטחון לאומי בן גביר, מיהר להגיב: "גלי בהרב-מיארה מעודדת אנרכיה, רוצה לראות דם, ואינה מסתפקת בח״כ מבוגר שמופל לרצפה בידי חבורת אנרכיסטים שפועלים עם רוח גבית ממנה. לא אירתע מהשיטות הבזויות והעברייניות של בהרב-מיארה, שנמנעת כבר חודשים מדיון במסמך המדיניות שהגשתי, ואז טוענת שהמסמך אינו בתוקף כי טרם הגיבה עליו. לצערה הרב, הציבור נתן לי את המנדט - לא לה. היא לא תפחיד אותי מלעשות את תפקידי. לציבור שחווה אלימות ברחובות אין זמן להמתין לבהרב-מיארה".

המכתב של היועמ"שית על תוכנית בן גביר
המכתב של היועמ"שית על תוכנית בן גביר
המכתב של היועמ"שית על תוכנית בן גביר
המכתב של היועמ"שית על תוכנית בן גביר
המכתב של היועמ"שית על תוכנית בן גביר

כזכור, במסמך המדיניות שהפיץ בן גביר, ביקש להסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות בכל הקשור לחסימות כבישים. כעת כאמור שלחה בהרב-מיארה את תשובה ופסלה את מסמך המדיניות שפרסם, בטענה שהוא "נעדר תוקף".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר