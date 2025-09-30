מכתב אישי ומפורט ששלח הפעיל השמרני המנוח צ'רלי קירק לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במאי האחרון, פורסם אמש (שני) במלואו לראשונה.

קירק - מזהיר כי ישראל מתמודדת עם "כשל תקשורתי דחוף" שעלול לעלות לה בתמיכה אמריקאית.

קירק, שנרצח ב-10 בספטמבר בגיל 31, כתב את המסמך מתוך "אהבה עמוקה לישראל ולעם היהודי", והדגיש כי אחד מ"שמחויותיו הגדולות ביותר כנוצרי" היא תמיכה במדינה. עם זאת, מתוך הצורך להיות "כנה ברוטלית עם אלה שאתה אוהב", הזהיר מנהיג ארגון הנוער השמרני הגדול בארה"ב, כתב כי "לדעתי, ישראל מפסידה במלחמת המידע וזקוקה ל'התערבות תקשורתית'".

קירק ציין כי הוא מוטרד מכך ש"מגמות אנטי-ישראליות ואנטישמיות" מגיעות ל"רמות שיא ברשתות החברתיות", במיוחד בקרב דור ה-Z. הוא הדגיש כי "סנטימנט אנטי-ישראלי יכול לערער את התמיכה האמריקאית בישראל", ואף ציין כי ישראל מאבדת תמיכה "אפילו בחוגים שמרניים".

קירק מתח ביקורת על אופן ההתנהלות התקשורתית של ישראל, וסיפר כי הוא חש לעיתים קרובות שהוא "מגן על ישראל בפומבי" ביתר שאת ממשרד ראש הממשלה, לנוכח האשמות כמו "ישראל היא מדינת אפרטהייד" או "מדוע אמריקה מסבסדת את רצח העם של ישראל נגד העם הפלסטיני". "כשאתם לא דוחפים חזרה," כתב, "אנטישמיות ותעמולה אנטי-ישראלית ממלאות את החלל". הוא אף קרא לנתניהו "לפרק את דרכי התקשורת הישנות ולהתחיל מאפס", וביקר את דובר צה"ל שעומד מאחורי דוכן "מואר באור עמום" שנראה "כמו סצנה משנות ה-70".

כדי להפוך את המגמה, מנה קירק שבע הצעות מרכזיות. בין היתר, הוא המליץ על הקמת צוות תגובה מהירה ברשתות כמו X, בדומה לצוות של הנשיא טראמפ בבית הלבן, ויצירת "רשת האמת הישראלית" (Israel Truth Network) שתשמש כמאגר מידע מהימן.

בנוסף, הוא הציע לשלוח חטופים ששוחררו מעזה לסיור הרצאות ברחבי ארה"ב ככלי "מסר יעיל מאוד", תוך דרישה שדוברי ישראל ידגישו כי חמאס הוא זה ש"מבצע רצח עם בעמו" על ידי שימוש באזרחים כמגנים אנושיים ואחסון נשק בבתי חולים ובתי ספר.

קירק חתם את מכתבו באזהרה כי איבוד מלחמת המידע "יתורגם בסופו של דבר לתמיכה פוליטית וצבאית פחותה מאמריקה". נתניהו התייחס למכתב לראשונה ב-18 בספטמבר, כדי להפריך טענות "מפלצתיות" כאילו ישראל עמדה מאחורי ההתנקשות בקירק. טיילר רובינסון בן ה-22, הנאשם ברצח קירק, נתפס בתוך פחות מ-36 שעות והואשם ברצח בנסיבות מחמירות. טענות נוספות של פרשנים ימניים כי קירק נסחט להגן על ישראל הופרכו על ידי איש העסקים ביל אקמן שפרסם הודעות טקסט פרטיות.